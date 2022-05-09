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Nutraukta gamyba
Jūsų garbanos neliks nepastebėtos
Šis galiukų suktukas yra pirmasis mūsų sukurtas suktukas, kuris saugo plaukų galiukus formuojant šukuoseną. Pritaikius pažangią „SplitStop“ technologiją galite formuoti nepakartojamai atrodančias garbanas ir mėgautis dėmesiu!
32 mm dydžio vamzdelis
„SplitStop“ technologija
Padengta keratinu
Skaitmeniniai temperatūros nustatymai
Mūsų apsaugos nuo galiukų skilinėjimo paslaptis yra naujoji „SplitStop“ technologija. Tai unikalus optimalios temperatūros ir mažesnės trinties derinys, padedantis rūpintis plaukų sveikata nuo šaknų iki galiukų. Temperatūra staigiai nekinta, todėl ji nuolat yra optimali ir modeliuojant tolygiai paskirstyta per visą vamzdelį. Vamzdelį dengia lygus keramikos sluoksnis, todėl sumažėja trintis. Sukurkite puikias garbanas ir apsaugokite galiukus.
Keratinas yra būtina plaukų dalis, kad jie būtų tvirti, sveiki ir nuostabaus grožio. Keramiką dengia keratinas, kad plaukais būtų dar labiau rūpinamasi.
Skaitmeninis ekranas su 8 temperatūros nustatymais suteikia visišką kontrolę, todėl temperatūrą galite reguliuoti pagal plaukų tipą ir taip juos apsaugoti nuo pažeidimų.
4.6
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sanjolina
09/05/2022
Srbija
Super stajler
Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Naudojimo data 2020-05-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Naudojimo data 2020-05-09
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Argumentai už
lesklé vlasy po použití
Argumentai prieš
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Naudojimo data 2020-04-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Naudojimo data 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
po 2 metų imituojamo naudojimo, esant 180 °C temperatūrai, apsaugant nuo plaukų skilinėjimo