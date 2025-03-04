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  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija
  • Svajonių garbanų transformacija

Nutraukta gamyba

StyleCare PrestigeAutomatinis garbanų formavimo prietaisas

BHB876/00

4.8
| (1023) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Svajonių garbanų transformacija
Su „Philips StyleCare Prestige Auto Curler“ pažangia, išmaniąja garbanojimo sistema automatiškai susuksite svajonių garbanas be jokio vargo. Svajonių garbanų transformacija ir 2 kartus daugiau sukamų plaukų vienu kartu*
Peržiūrėti visas naudas

2 k. daugiau sukamų plaukų vienu kartu*

Svajonių garbanų transformacija

  • Su išmaniojo garbanojimo sistema

  • 2 kartus daugiau sukamų plaukų

  • Vertikalus suėmimas

  • Išmaniojo garbanojimo apsaugos

Išmaniojo garbanojimo sistema geriausiam formavimui

Išmaniojo garbanojimo sistema geriausiam formavimui

Mėgaukitės geriausiu formavimu su mūsų išmaniojo garbanojimo sistema. Pažangi sistema – puikus daugelio patobulintų funkcijų paketas. Pasakiškos, ilgai išliekančios garbanos suformuojamos mygtuko palietimu ir dviem automatiškai besisukančiomis išmaniojo garbanojimo apsaugomis. Kiekviena plaukų sruogą garbanojama taip, kaip tai daro profesionalus stilistas, ir tuo pat metu rūpinamasi jūsų plaukais. Naudojant išmaniąją garbanų pakėlimo technologiją, su automatiniu suktuku suformuotos garbanos išlieka ilgai, taip pat naudojamas labiau plaukus tausojantis temperatūros nustatymas. Dėl ilgesnio prietaiso vamzdelio, lengvo vertikalaus suėmimo ir atviro dizaino plaukai krenta natūraliai, o jūs puikiai ir be didelių pastangų formuojate plaukus.

Naudodami ilgesnį vamzdelį vienu kartu suformuosite 2 kartus daugiau plaukų

Naudodami ilgesnį vamzdelį vienu kartu suformuosite 2 kartus daugiau plaukų

Mūsų automatinio suktuko garbanojimo paviršius didesnis 113 %*, tad dabar galite vienu kartu formuoti 2 kartus daugiau plaukų. Lengvai ir greitai garbanojamos idealios garbanos.

Vertikalus suėmimas, kad būtų lengva naudoti

Automatinis suktukas laikomas natūraliai vertikalioje padėtyje negniaužiant rankos, todėl be pastangų suformuosite idealaus tankumo garbanas aplink visą galvą. Valdymo mygtukai yra ten, kur suimate rankeną, tad juos intuityviai pasieksite. Lenkta, moteriška garbanojimo kameros forma labai patogi garbanojant net arti galvos odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

1023

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

04/03/2025

Lietuva

Lietuva

Geras

Šis prietaisas skirtas formuoti natūraliai atrodančias bangas ir garbanas, tad labai gerai pasiteisina kasdien einant į ofisą. Plaukai atrodo nepriekaištingai visą dieną. SenseIQ technologija išsaugo mano plaukų gyvybingumą jų neperkaitindama.

Argumentai už

Greitas formavimas, natūraliai atrodančios bangos

Argumentai prieš

Gana didelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“

25/02/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus

Super prietaisas skubanciam zmogui:) Garbanos suformuojamos greitai, neidedant daug pastangu. Galima pasirinkti is triju garbanu tipu, todel galima pasidaryti net kelias skirtingas sukuosenas. Siek tiek reikia pramokti naudotis siuo garbanokliu, bet ismokus, garbanas pasidaryti tampa itin paprasta. Dziaugiuosi isigijusi prietaisa ir rekomenduociau kitoms moterims.

Argumentai už

Grazi sukuosena, patogu ir greita

Argumentai prieš

Nera!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“

25/02/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju:)

Labai patogu naudoti si garbanokli, todel likau labai patenkinta. Garbanos, kad ir koki nustatyma pasirinktum, iseina graziai, blizga. Ilga laika naudojau plauku tiesintuva formuoti garbanas, o pradejus naudoti sita, supratau, kaip daug lengviau ir neidedant daug pastangu galima tureti grazia sukuosena!:) Rekomenduoju!

Argumentai už

Patogu, lengva naudoti, grazi sukuosena

Argumentai prieš

Reikia priprasti prie prietaiso, bet paskui viskas puiku

Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“

Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“

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  1. lyginama su „Philips“ HPS940