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Nutraukta gamyba
Su išmaniojo garbanojimo sistema
2 kartus daugiau sukamų plaukų
Vertikalus suėmimas
Išmaniojo garbanojimo apsaugos
Mėgaukitės geriausiu formavimu su mūsų išmaniojo garbanojimo sistema. Pažangi sistema – puikus daugelio patobulintų funkcijų paketas. Pasakiškos, ilgai išliekančios garbanos suformuojamos mygtuko palietimu ir dviem automatiškai besisukančiomis išmaniojo garbanojimo apsaugomis. Kiekviena plaukų sruogą garbanojama taip, kaip tai daro profesionalus stilistas, ir tuo pat metu rūpinamasi jūsų plaukais. Naudojant išmaniąją garbanų pakėlimo technologiją, su automatiniu suktuku suformuotos garbanos išlieka ilgai, taip pat naudojamas labiau plaukus tausojantis temperatūros nustatymas. Dėl ilgesnio prietaiso vamzdelio, lengvo vertikalaus suėmimo ir atviro dizaino plaukai krenta natūraliai, o jūs puikiai ir be didelių pastangų formuojate plaukus.
Mūsų automatinio suktuko garbanojimo paviršius didesnis 113 %*, tad dabar galite vienu kartu formuoti 2 kartus daugiau plaukų. Lengvai ir greitai garbanojamos idealios garbanos.
Automatinis suktukas laikomas natūraliai vertikalioje padėtyje negniaužiant rankos, todėl be pastangų suformuosite idealaus tankumo garbanas aplink visą galvą. Valdymo mygtukai yra ten, kur suimate rankeną, tad juos intuityviai pasieksite. Lenkta, moteriška garbanojimo kameros forma labai patogi garbanojant net arti galvos odos.
4.8
iš 5
1023
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Dubingis
04/03/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Geras
Šis prietaisas skirtas formuoti natūraliai atrodančias bangas ir garbanas, tad labai gerai pasiteisina kasdien einant į ofisą. Plaukai atrodo nepriekaištingai visą dieną. SenseIQ technologija išsaugo mano plaukų gyvybingumą jų neperkaitindama.
Argumentai už
Greitas formavimas, natūraliai atrodančios bangos
Argumentai prieš
Gana didelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“
Aš1999
25/02/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus
Super prietaisas skubanciam zmogui:) Garbanos suformuojamos greitai, neidedant daug pastangu. Galima pasirinkti is triju garbanu tipu, todel galima pasidaryti net kelias skirtingas sukuosenas. Siek tiek reikia pramokti naudotis siuo garbanokliu, bet ismokus, garbanas pasidaryti tampa itin paprasta. Dziaugiuosi isigijusi prietaisa ir rekomenduociau kitoms moterims.
Argumentai už
Grazi sukuosena, patogu ir greita
Argumentai prieš
Nera!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“
Pavasaris1
25/02/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Rekomenduoju:)
Labai patogu naudoti si garbanokli, todel likau labai patenkinta. Garbanos, kad ir koki nustatyma pasirinktum, iseina graziai, blizga. Ilga laika naudojau plauku tiesintuva formuoti garbanas, o pradejus naudoti sita, supratau, kaip daug lengviau ir neidedant daug pastangu galima tureti grazia sukuosena!:) Rekomenduoju!
Argumentai už
Patogu, lengva naudoti, grazi sukuosena
Argumentai prieš
Reikia priprasti prie prietaiso, bet paskui viskas puiku
Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“
Ši apžvalga buvo parašyta apie WavePro Styler 9000 BHB968/00 Šukuosenos formavimo prietaisas su „SenseIQ“
lyginama su „Philips“ HPS940