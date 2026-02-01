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1200 V
Kompaktiškas
Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.
Šis 1200 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Šis kompaktiškas plaukų džiovintuvas turi 3 iš anksto parinktus vėsaus, tausojančio arba greito džiovinimo šilumos ir greičio nustatymus.
4.8
iš 5
68
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
ALFenko
01/02/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Fēns
Ērts un kompakts! Ļoti labi der gan matu gan bārdas žāvēšanai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Matu fēns
Milena Jakubowska
29/05/2025
Polska
Zadowolony klient
Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Joker543
12/10/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobra relacja ceny do jakości
Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.
Argumentai už
Lekka, mała
Argumentai prieš
Trochę głośna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka