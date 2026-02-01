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  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra
  • Lengva plaukų priežiūra

EssentialCareDžiovintuvas

BHC010/10

4.8
| (68) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva plaukų priežiūra
Naujasis plaukų džiovintuvas „Philips Essential Care“ yra gražus, kompaktiškas ir galingas. Su 1200 W galia džiovinsite švelniai ir greitai. Lankstūs puoselėjimo nustatymai skirti skirtingiems džiovinimo poreikiams patenkinti ir papildomai plaukams puoselėti.
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Lengva plaukų priežiūra

  • 1200 V

  • Kompaktiškas

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.

1200 W švelnus džiovinimas – puikūs rezultatai

1200 W švelnus džiovinimas – puikūs rezultatai

Šis 1200 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

3 patogūs išankstiniai džiovinimo nustatymai skirtingiems poreikiams

3 patogūs išankstiniai džiovinimo nustatymai skirtingiems poreikiams

Šis kompaktiškas plaukų džiovintuvas turi 3 iš anksto parinktus vėsaus, tausojančio arba greito džiovinimo šilumos ir greičio nustatymus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

68

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

01/02/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Fēns

Ērts un kompakts! Ļoti labi der gan matu gan bārdas žāvēšanai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Matu fēns

29/05/2025

Polska

Polska

Zadowolony klient

Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka

12/10/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobra relacja ceny do jakości

Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.

Argumentai už

Lekka, mała

Argumentai prieš

Trochę głośna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EssentialCare BHC010/10 Suszarka

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