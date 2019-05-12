30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Itin kompaktiškas
1200 V
2 patogūs greičio nustatymai
1,8 m ilgio laidas.
„Philips EssentialCare Compact“ plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Lengvas, paprastai naudojamas ir pakankamai mažas, kad galima būtų laikyti beveik visur – šis plaukų džiovintuvas yra patogaus šiuolaikinio dizaino.
4.8
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Lylu77
07/05/2019
România
Foarte util
O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ghiocel
07/05/2019
România
Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii
Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr