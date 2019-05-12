GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti kiekvieną dieną
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti kiekvieną dieną
  • Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti kiekvieną dieną
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

DryCare EssentialPlaukų džiovintuvas

BHD001/00

4.8
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti kiekvieną dieną
Šis plaukų džiovintuvas – puiki džiovinimo galia jūsų krepšyje, kad bet kada galėtumėte atrodyti taip, kaip norite
Peržiūrėti visas naudas

Itin kompaktiškas „EssentialCare“

Itin kompaktiškas džiovintuvas, skirtas džiovinti kiekvieną dieną

  • Itin kompaktiškas

  • 1200 V

  • 2 patogūs greičio nustatymai

1,8 m laidas – maksimalus lankstumas

1,8 m laidas – maksimalus lankstumas

1,8 m ilgio laidas.

1200 W – švelnus džiovinimas

1200 W – švelnus džiovinimas

„Philips EssentialCare Compact“ plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Kompaktiškas dizainas – paprasta naudoti

Kompaktiškas dizainas – paprasta naudoti

Lengvas, paprastai naudojamas ir pakankamai mažas, kad galima būtų laikyti beveik visur – šis plaukų džiovintuvas yra patogaus šiuolaikinio dizaino.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

12/05/2019

România

România

Uscare rapida

Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Foarte util

O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii

Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.