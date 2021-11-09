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32
d
Dienos
11
h
Valandos
42
m
Minutės
05
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Kompaktiškas ir galingas, su jonų teikiamu žvilgesiu
Šis plaukų džiovintuvas veikia 2 000 W galia ir pasižymi kompaktiškumu bei lengvumu, todėl jį patogu naudoti, jis galingai džiovina. Be to, jis skleidžia jonus, kad plaukai būtų glotnūs, nesigarbanotų ir gražiai žvilgėtų.
„DryCare Essential“
„Ionic“
Pasirūpinkite plaukais naudodami jonų kondicionavimą. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.
„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Šis 2 000 W plaukų džiovintuvas sukuria nepriekaištingą oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
4.8
iš 5
48
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Argumentai už
Потужний зручний
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен
Naudojimo data 2019-11-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен
Naudojimo data 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Argumentai už
функционал и качество
Argumentai prieš
не найдено
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен
Naudojimo data 2021-07-07
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен
Naudojimo data 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Argumentai už
Більшого для домашнього використання й не треба
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен
Naudojimo data 2019-10-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен
Naudojimo data 2019-10-26