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Nutraukta gamyba

DryCare EssentialPlaukų džiovintuvas

BHD030/00

4.8

| (48) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

Kompaktiškas ir galingas, su jonų teikiamu žvilgesiu

Šis plaukų džiovintuvas veikia 2 000 W galia ir pasižymi kompaktiškumu bei lengvumu, todėl jį patogu naudoti, jis galingai džiovina. Be to, jis skleidžia jonus, kad plaukai būtų glotnūs, nesigarbanotų ir gražiai žvilgėtų.

Peržiūrėti visas naudas

Kompaktiškas ir galingas, su jonų teikiamu žvilgesiu

  • „DryCare Essential“

  • „Ionic“

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Pasirūpinkite plaukais naudodami jonų kondicionavimą. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

2 000 W greitam džiovinimui

2 000 W greitam džiovinimui

Šis 2 000 W plaukų džiovintuvas sukuria nepriekaištingą oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

48

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Argumentai už

Потужний зручний

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен

Naudojimo data 2019-11-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен

Naudojimo data 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Argumentai už

функционал и качество

Argumentai prieš

не найдено

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен

Naudojimo data 2021-07-07

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен

Naudojimo data 2021-07-07

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний і надійний

Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!

Argumentai už

Більшого для домашнього використання й не треба

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен

Naudojimo data 2019-10-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD030/00 Фен

Naudojimo data 2019-10-26

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