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  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
  • Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius

Nutraukta gamyba

DryCare„Pro“ plaukų džiovintuvas

BHD176/00

4.9
| (140) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius
„Philips DryCare Pro" KS džiovintuve įtaisytas profesionalams skirtas KS variklis, pasiekiantis iki 95 km/h oro srauto greitį, kad galėtumėte džiaugtis greitais ir profesionalams tinkamais rezultatais. Šį lengvą plaukų džiovintuvą nesunku valdyti, todėl plaukus džiovinsite patogiai.
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Nepriekaištingas veikimas, puikus stilius

  • 2200 W

  • Kintamosios srovės variklis

  • 95 km/val.

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Naudodami joninį kondicionavimą džiovinsite su antistatine funkcija. Įkrauti neigiami jonai pašalina statinį krūvį, kondicionuoja plaukus ir glotnina plaukų kutikules, kad plaukai labiau blizgėtų ir žvilgėtų. Rezultatas – glotnūs, lygūs ir gražiai žvilgantys plaukai.

Lengvas

Lengvas

„Philips DryCare Pro“ džiovintuvas yra lengvas ir kompaktiškas, todėl jį dar patogiau naudoti. Be to, turi ergonomiško dizaino rankenėlę, todėl jį lengva suimti ir laikyti.

„CoolShot“ – šalto oro srovė modeliavimui užbaigti ir stiliui sukurti

„CoolShot“ – šalto oro srovė modeliavimui užbaigti ir stiliui sukurti

Būtina profesionali funkcija – dėl „Cold Shot“ mygtuko pučiama intensyvi šalto oro srovė. Ši funkcija naudojama po plaukų modeliavimo norint sukurti stilių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

140

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

01/01/2019

Polska

Polska

Bardzo pozytywna

Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

21/07/2018

Polska

Polska

Zadowolenie z produktu w 100%!

Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

21/02/2018

Polska

Polska

rewelacyjna suszarka

Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

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