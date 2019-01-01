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Nutraukta gamyba
2200 W
Kintamosios srovės variklis
95 km/val.
Naudodami joninį kondicionavimą džiovinsite su antistatine funkcija. Įkrauti neigiami jonai pašalina statinį krūvį, kondicionuoja plaukus ir glotnina plaukų kutikules, kad plaukai labiau blizgėtų ir žvilgėtų. Rezultatas – glotnūs, lygūs ir gražiai žvilgantys plaukai.
„Philips DryCare Pro“ džiovintuvas yra lengvas ir kompaktiškas, todėl jį dar patogiau naudoti. Be to, turi ergonomiško dizaino rankenėlę, todėl jį lengva suimti ir laikyti.
Būtina profesionali funkcija – dėl „Cold Shot“ mygtuko pučiama intensyvi šalto oro srovė. Ši funkcija naudojama po plaukų modeliavimo norint sukurti stilių.
4.9
iš 5
140
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro