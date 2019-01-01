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32
d
Dienos
06
h
Valandos
42
m
Minutės
28
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Įspūdinga kokybė, maksimalus žvilgesys
„Philips DryCare Pro AC“ džiovintuve naudojamas profesionalus AC variklis, kuris pasiekia iki 105 km/val. oro srauto greitį, kad galėtumėte džiaugtis greitais ir profesionaliais rezultatais. 4 kartus daugiau jonų palyginti su kitais „Philips“ modeliais, todėl plaukai blizgės ir atrodys dar šauniau.
2300 W
Kintamosios srovės variklis
105 km/val.
Suteikite savo plaukams purumo su jonų kondicionavimo įrenginiu. Šis plaukų džiovintuvas išskiria 4 kartus daugiau neigiamų jonų nei kiti „Philips“ plaukų džiovintuvai. Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, tiesiais ir glotniais plaukais. Spindėkite!
7 mm antgalio anga nukreipia oro srovę, kad galėtumėte tiksliai pagražinti tam tikras vietas. Priedas puikiai tinka, kai norite plaukus šukuoti juos džiovindami ir modeliuodami.
Būtina profesionali funkcija – šio naujo šalto oro srovės mygtuko nebereikia laikyti nuspausto, norint naudotis funkcija. Šios funkcijos dėka pučiama intensyvi šalto oro srovė ir ji naudojama norint užbaigti modeliavimą ir sukurti stilių.
4.9
iš 5
140
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD177/00 Suszarka Pro