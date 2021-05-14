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  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
  • Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus

Nutraukta gamyba

DryCare„Pro“ plaukų džiovintuvas

BHD272/00

4.8
| (100) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus
Plaukų džiovintuvas „Philips Pro“ turi aukštos kokybės KS variklį, su kuriuo pasiekiamas iki 130 km/h* oro greitis, užtikrinantis profesionalius rezultatus. Jame taip pat yra „ThermoProtect“ optimalios temperatūros nustatymas, kuris apsaugo nuo perkaitymo.
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Greitas, galingas džiovinimas, užtikrinantis prof. rezultatus

  • Galingas KS variklis

  • 2100 W džiovinimo galia

  • Didelis oro greitis – iki 130 km/h*

  • Jonizuojanti priež. žvilg. plaukams

Greitas džiovinimas, galingas kintamosios srovės variklis

Greitas džiovinimas, galingas kintamosios srovės variklis

„Philips Pro“ plaukų džiovintuve naudojamas profesionalams skirtas didelės galios KS variklis, pasiekiantis iki 130 km/h* oro srovės greitį, kad galėtumėte džiaugtis greitais ir veiksmingais rezultatais.

2 100 W – didelė džiovinimo galia

2 100 W – didelė džiovinimo galia

Šis 2100 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su tokio pat galingumo oro srove tausojančiu būdu pasieksite geriausių rezultatų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

100

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

14/05/2021

Lietuva

Lietuva

Super

Galingas žvėris, tausojantis plaukus ir jų neperdžiovinantis viduje.

Argumentai už

Galinagas, tausojantis

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas

08/05/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dla Mamy rewelacja

Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.

Argumentai už

same

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

04/12/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Coś do włosów

Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam

Argumentai už

Cicha praca, dużo ustawień suszenia.

Argumentai prieš

Brak wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta „Philips“ laboratorijoje Nyderlanduose 2018 m. Išbandyta be antgalio, veikiant 2 greičiu ir 2 šilumos nustatymu.