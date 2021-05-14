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Nutraukta gamyba
Galingas KS variklis
2100 W džiovinimo galia
Didelis oro greitis – iki 130 km/h*
Jonizuojanti priež. žvilg. plaukams
„Philips Pro“ plaukų džiovintuve naudojamas profesionalams skirtas didelės galios KS variklis, pasiekiantis iki 130 km/h* oro srovės greitį, kad galėtumėte džiaugtis greitais ir veiksmingais rezultatais.
Šis 2100 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.
„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su tokio pat galingumo oro srove tausojančiu būdu pasieksite geriausių rezultatų.
4.8
iš 5
100
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Ramus US
14/05/2021
Lietuva
Super
Galingas žvėris, tausojantis plaukus ir jų neperdžiovinantis viduje.
Argumentai už
Galinagas, tausojantis
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas
Lazurowa
08/05/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dla Mamy rewelacja
Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.
Argumentai už
same
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Mari30
04/12/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Coś do włosów
Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam
Argumentai už
Cicha praca, dużo ustawień suszenia.
Argumentai prieš
Brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Išbandyta „Philips“ laboratorijoje Nyderlanduose 2018 m. Išbandyta be antgalio, veikiant 2 greičiu ir 2 šilumos nustatymu.