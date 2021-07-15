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  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
  • Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje

Nutraukta gamyba

3000 SeriesPlaukų džiovintuvas

BHD351/10

4.8
| (433) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje
Kasdienei priežiūrai skirtas unikalaus dizaino antgalis „ThermoProtect“ galingai maišo šiltą ir šaltą orą.
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su priedu „ThermoProtect“

Galingas džiovinimas žemoje temperatūroje

  • 2100 W

  • „ThermoProtect“ antgalis

  • Pažangi jonizuojanti priežiūra

  • 6 karščio ir greičio nustatymai

Galingas džiovinimas su 2100 W

Galingas džiovinimas su 2100 W

Šis 2100 W plaukų džiovintuvas sukuria galingą oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

„ThermoProtect“ antgalis

„ThermoProtect“ antgalis

Kasdienei priežiūrai skirtas unikalaus dizaino antgalis „ThermoProtect“ galingai maišo šiltą ir šaltą orą. Temperatūra sumažinama 15 °C, tačiau plaukai vis tiek išdžiovinami greitai.

Pažangi jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Pažangi jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Ši galinga jonizuojanti sistema generuoja iki 20 milijonų jonų* per džiovinimo sesiją, taip suteikiant intensyvesnį plaukų blizgesį. Galite mėgautis žvilgančiais glotniais plaukais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

433

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

15/07/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus atradimas, geriausios rekomendacijos!

Labai laiminga atradus tai, kas tikrai privertė nustebti ir atitiko visiškai visus mano lūkesčius! Labai puikus plaukų džiovintuvas, kurio funkcijas ir veikimą vertinčiau maksimaliai gerai. Stilingas, lengvas ir naudoti labai paprasta. Labai pradžiugino temperatūros nustatymai, galima rinktis nuo vėsiausio iki gana karšto, labiausiai pradžiugino, kad galima nustatyti ypač stiprų pūtimą!!! Kurio pagalba savo plaukus išdžiovinu greičiau nei 5minutes!!! (Šiais laikais toks greitas gyvenimo tempas, kad visada ir visur reikia skubėti, todėl džiugu, kad šis nerealus pagalbininkas yra mano namuose) Su šiuo džiovintuvu plaukai minimaliai gadinai dėl termo protect technologijos. Jaučiu didelį plaukų švelnumo skirtumą naudojant šį plaukų džiovintuvą, plaukai švelnūs ir purūs, netampa šiurkštūs ir pasipūtę, kaip su ankščiau naudotu plaukų džiovintuvu. Prietaisas turi ilgą laidą, skylutę, ant kurios galima feną pakabinti. Yra du antgaliai, kurie tvirtai prisitvirtina ir gerai laikosi.

Argumentai už

Jonizavimo funkcija, thermoprotect, lengvas naudojimas, super greitas džiovinimas

Argumentai prieš

Neradau trukumu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas

13/07/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus plaukų džiovintuvas

Idealus plaukų džiovintuvas. Lengvas, nesunku dirbti. Niekada negalvojau, kad su vėsaus oro funkcija galima taip pat greitai išsidžiovinti plaukus kaip ir karštu oru. Tikrai pasiteisinusi funkcija, kitų karštesnių temperatūrų net nesinori naudoti. Ypatingai tai aktualu vasarą, kada reikia greitai pradžiovinti be papildomo karščio ir išlieto prakaito. Po džiovinimo plaukai purūs ir ne tokie išsausėję kaip po įprasto džiovinimo. Kasdieniam naudojimui pakankamai galingas (2100W).

Argumentai už

Naujoviška technologija sauganti plaukus

Argumentai prieš

Pigi išvaizda

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas

12/07/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus plaukų džiovintuvas

Džiovintuvas nesunkus, puikiai ir greitai išdžiovina plaukus. Plaukai po džiovinimo nėra pasišiaušę.

Argumentai už

Lengvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas

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