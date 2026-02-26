GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

5000 Series Plaukų džiovintuvas

Palaikymas

5000 SeriesPlaukų džiovintuvas

BHD500/00

5000 Series Plaukų džiovintuvas

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

JK atitikties deklaracija - English (US)

  • PDF fail., 143.9 kB
  • 26 February 2026

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF fail., 578.7 kB
  • 31 July 2026

Dažnai užduodami klausimai

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Rasti techninės priežiūros centrą

Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti