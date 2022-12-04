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Nutraukta gamyba
2100 W
„ThermoShield“ technologija
2 x jonizuojamoji priežiūra*
3 karščio ir 2 greičio nustatymai
Perkaitimo aptikimo jutiklis aktyviai optimizuoja ir kontroliuoja oro temperatūrą ir apsaugo plaukus nuo pažeidimų**, kuriuos sukelia perkaitimas. Džiaukitės streso nekeliančiu džiovinimu su „ThermoShield“ technologija.
Šis profesionalus 2100 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį, plaukų džiovinimas ir formavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.
Ši galinga jonizuojanti sistema generuoja iki 40 milijonų jonų džiovinimo metu ir plaukams suteikia intensyvesnį žvilgesį. Galite mėgautis žvilgančiais, glotniais plaukais.
4.8
iš 5
826
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Patenkinta klientė
04/12/2022
Lietuva
Maloniai nustebinta
Galingas džiovintuvas nedeginantis ir neišsausinantis plauko. Net kirpėja pastebėjo, kad plaukų būklė pasitaisė nenaudojant jokių serumų ar aliejų - tik dėka pakeisto plaukų džiovintuvo. Nuostabus kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju visoms siekiančioms pagerinti plaukų būklę ir sutaupyti laiko ryte
Argumentai už
Nedegina plauko, greitai išdžiovina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Kokybiškas džiovintuvas
Vienas geresnių mano turėtų plaukų džiovintuvų. Greitas ir neperkarštas džiovinimas, minimalistinis dizainas. Esu patenkinta pirkiniu.
Argumentai už
Greitas rezultatas, sveiki plaukai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
28/11/2022
Lietuva
NORIU PASIDALINTI
Puikus dziovintuvas, visada rinkdavausi pigiausia, nemaniau, kad toks daiktas gali taip skirtis nuo tik truputi brangesnio. Kas naudojate, patariu isbandyti si Philips dziovintuva. Tikrai nenusivilsite. Mano dukros sako, kad net plaukai graziau atrodo.
Argumentai už
Plaukas atrodo gyvesnis, sveikesnis.
Argumentai prieš
Neturi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
palyginti su BHD350 aukščiausiu nustatymu
„ThermoShield“ nustatymas