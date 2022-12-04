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Visos serijos

  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
  • Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**

5000 SeriesPlaukų džiovintuvas

BHD530/00

4.8
| (826) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**
„ThermoShield“ technologija suteikia maksimalią apsaugą nuo karščio sukeltos žalos, aktyviai kontroliuodama džiovintuvo oro temperatūrą, kad ji būtų optimali.
Peržiūrėti visas naudas

su „ThermoShield“ technologija

Greitas džiovinimas ir jokios karščio sukeltos žalos**

  • 2300 W

  • „ThermoShield“ technologija

  • Mineralinių jonų ir 4 kartus labiau jonizuojamoji priežiūra*

  • 3 karščio ir 2 greičio nustatymai

„ThermoShield“ technologija geriausiai apsaugai nuo karščio

„ThermoShield“ technologija geriausiai apsaugai nuo karščio

Perkaitimo aptikimo jutiklis aktyviai optimizuoja ir kontroliuoja oro temperatūrą ir apsaugo plaukus nuo pažeidimų**, kuriuos sukelia perkaitimas. Džiaukitės streso nekeliančiu džiovinimu su „ThermoShield“ technologija.

20 %*** greitesnis džiovinimas galingu 2300 W oro srautu

20 %*** greitesnis džiovinimas galingu 2300 W oro srautu

Su galingesniu 2300 W oro srautu džiovinama 20 %** greičiau, tuo pačiu apsaugant plaukus.

Galingas variklis generuoja iki 110 km/h**** oro greitį

Galingas variklis generuoja iki 110 km/h**** oro greitį

Šis plaukų džiovintuvo didelio našumo variklis skirtas naudoti profesionaliai. Jis generuoja iki 110 km/h**** oro greitį, kad greitai džiovintumėte ir įspūdingai formuotumėte.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

826

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

04/12/2022

Lietuva

Lietuva

Maloniai nustebinta

Galingas džiovintuvas nedeginantis ir neišsausinantis plauko. Net kirpėja pastebėjo, kad plaukų būklė pasitaisė nenaudojant jokių serumų ar aliejų - tik dėka pakeisto plaukų džiovintuvo. Nuostabus kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju visoms siekiančioms pagerinti plaukų būklę ir sutaupyti laiko ryte

Argumentai už

Nedegina plauko, greitai išdžiovina

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas džiovintuvas

Vienas geresnių mano turėtų plaukų džiovintuvų. Greitas ir neperkarštas džiovinimas, minimalistinis dizainas. Esu patenkinta pirkiniu.

Argumentai už

Greitas rezultatas, sveiki plaukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

NORIU PASIDALINTI

Puikus dziovintuvas, visada rinkdavausi pigiausia, nemaniau, kad toks daiktas gali taip skirtis nuo tik truputi brangesnio. Kas naudojate, patariu isbandyti si Philips dziovintuva. Tikrai nenusivilsite. Mano dukros sako, kad net plaukai graziau atrodo.

Argumentai už

Plaukas atrodo gyvesnis, sveikesnis.

Argumentai prieš

Neturi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su BHD350 aukščiausiu nustatymu

  2. „ThermoShield“ nustatymas

  3. * palyginti su įprastu džiovintuvu

  4. * * Išbandyta „Philips“ laboratorijoje su antgaliu ir aukščiausiu nustatymu

  5. * * * Mineralinė jonizuojamoji po 6 mėnesių UV poveikio