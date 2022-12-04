30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
2300 W
„ThermoShield“ technologija
Mineralinių jonų ir 4 kartus labiau jonizuojamoji priežiūra*
3 karščio ir 2 greičio nustatymai
Perkaitimo aptikimo jutiklis aktyviai optimizuoja ir kontroliuoja oro temperatūrą ir apsaugo plaukus nuo pažeidimų**, kuriuos sukelia perkaitimas. Džiaukitės streso nekeliančiu džiovinimu su „ThermoShield“ technologija.
Su galingesniu 2300 W oro srautu džiovinama 20 %** greičiau, tuo pačiu apsaugant plaukus.
Šis plaukų džiovintuvo didelio našumo variklis skirtas naudoti profesionaliai. Jis generuoja iki 110 km/h**** oro greitį, kad greitai džiovintumėte ir įspūdingai formuotumėte.
4.8
iš 5
826
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Patenkinta klientė
04/12/2022
Lietuva
Maloniai nustebinta
Galingas džiovintuvas nedeginantis ir neišsausinantis plauko. Net kirpėja pastebėjo, kad plaukų būklė pasitaisė nenaudojant jokių serumų ar aliejų - tik dėka pakeisto plaukų džiovintuvo. Nuostabus kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju visoms siekiančioms pagerinti plaukų būklę ir sutaupyti laiko ryte
Argumentai už
Nedegina plauko, greitai išdžiovina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Kokybiškas džiovintuvas
Vienas geresnių mano turėtų plaukų džiovintuvų. Greitas ir neperkarštas džiovinimas, minimalistinis dizainas. Esu patenkinta pirkiniu.
Argumentai už
Greitas rezultatas, sveiki plaukai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
28/11/2022
Lietuva
NORIU PASIDALINTI
Puikus dziovintuvas, visada rinkdavausi pigiausia, nemaniau, kad toks daiktas gali taip skirtis nuo tik truputi brangesnio. Kas naudojate, patariu isbandyti si Philips dziovintuva. Tikrai nenusivilsite. Mano dukros sako, kad net plaukai graziau atrodo.
Argumentai už
Plaukas atrodo gyvesnis, sveikesnis.
Argumentai prieš
Neturi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
palyginti su BHD350 aukščiausiu nustatymu
„ThermoShield“ nustatymas
* palyginti su įprastu džiovintuvu
* * Išbandyta „Philips“ laboratorijoje su antgaliu ir aukščiausiu nustatymu
* * * Mineralinė jonizuojamoji po 6 mėnesių UV poveikio