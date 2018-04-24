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  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
  • Paspauskite ant savo stiliaus
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Nutraukta gamyba

StyleCareĮvairių šukuosenų formavimo įrenginys

BHH811/00

4.8
| (34) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Paspauskite ant savo stiliaus
Kasdien vis kitokia išvaizda! Nuo idealiai blizgančių, tiesių ir garbanotų plaukų iki sukeltų ar kitaip sušukuotų. Sukurkite daugiau nei 10 stilių su naujuoju „Philips Multi-Styler“ ir šukuosenų vadovu.
Peržiūrėti visas naudas

10+ išvaizdų su šukuosenų vadovu

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  • 10+ stilių pakuotė

  • 5 priedai

  • Šukuosenų vadovas

  • „OneClick“ technologija

80 mm tiesinimo žnyplės glotniems plaukams

80 mm tiesinimo žnyplės glotniems plaukams

80 mm tiesinimo plokštelės tobulai glotniems plaukams.

25 mm garbanų formavimo vamzdelis tvirtoms ir palaidoms garbanoms

25 mm garbanų formavimo vamzdelis tvirtoms ir palaidoms garbanoms

25 mm garbanų formavimo vamzdelis tobulai tvirtoms ir palaidoms garbanoms

Šukuosenų vadovas ir 3 naudingi plaukų priežiūros priedai, skirti 10+ stilių

Šukuosenų vadovas ir 3 naudingi plaukų priežiūros priedai, skirti 10+ stilių

Įskaitant šukuosenų vadovą, reikalingą sukurti 10+ stilių, 2 elastinės juostos lengvam šukuosenos formavimui ir plaukų kilpa, kad galėtumėte eksperimentuoti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

34

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

24/04/2018

Polska

Polska

Sprzęt super, godny polecenia!

Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Argumentai už

Суцільні плюси

Argumentai prieš

Недоліків не знайшла

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Argumentai už

Делает идеальные кудри и волны

Argumentai prieš

нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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