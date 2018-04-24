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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
10+ stilių pakuotė
5 priedai
Šukuosenų vadovas
„OneClick“ technologija
80 mm tiesinimo plokštelės tobulai glotniems plaukams.
25 mm garbanų formavimo vamzdelis tobulai tvirtoms ir palaidoms garbanoms
Įskaitant šukuosenų vadovą, reikalingą sukurti 10+ stilių, 2 elastinės juostos lengvam šukuosenos formavimui ir plaukų kilpa, kad galėtumėte eksperimentuoti.
4.8
iš 5
34
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
jo636
24/04/2018
Polska
Sprzęt super, godny polecenia!
Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Marinaalieva
04/11/2021
Україна
Відгук через рік користування
Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!
Argumentai už
Суцільні плюси
Argumentai prieš
Недоліків не знайшла
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Lykke_ua
02/11/2021
Україна
Потрясающая плойка!
Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)
Argumentai už
Делает идеальные кудри и волны
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHH811/00 Мультистайлер