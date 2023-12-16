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  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*

StyleCare EssentialŠildomas tiesinimo šepetys

BHH880/00

4.8
| (273) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
Pasidžiaukite natūraliai tiesiais, gražiai žvilgančiais plaukais vos per 5 minutes. Mūsų „ThermoProtect“ technologija ir šerelių konstrukcija veikia kartu, kad plaukai atrodytų sveiki ir būtų be garbanų.
Peržiūrėti visas naudas

Glotnūs, žvilgantys ir be garbanų plaukai

Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*

  • Itin didelis šepečio plotas

  • „ThermoProtect“ technologija

  • Turmalino keraminė danga

Turmalino keraminė danga

Turmalino keraminė danga

Turmalino keraminė danga žvilgantiems, glotniems ir negarbanotiems plaukams.

„ThermoProtect“ technologija

„ThermoProtect“ technologija

„ThermoProtect“ technologija palaiko vienodą temperatūrą visame šepetyje, kad būtų išvengta perkaitimo, o plaukai būtų apsaugoti ir atrodytų sveikai.

2 temperatūros nustatymai, kad tiktų jūsų plaukų tipui

2 temperatūros nustatymai, kad tiktų jūsų plaukų tipui

Du temperatūros nustatymai (170 °C ir 200 °C), kad geriausiai tiktų jūsų plaukų tipui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

273

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

16/12/2023

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Lielisks produkts!

Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

23/12/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ātri, ērti, saudzējošākas par taisnotāju

Esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo ķemmi. Savus biezos matus iztaisnoju 10 minūšu laikā

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

18/04/2019

Latvija

Latvija

Maksimāli dabīgs efekts

Labs produkts. Sākumā biju skeptiski noskaņota, bet rezultāts mani patīkami pārsteidza. Matus taisno tiešām labi un uzreiz var pamanīt atšķirību izķemmējot tikai vienu reizi. Pozitīvi arī tas, ka mati "nepielīp" pie galvas un ir maksimāli dabīgs efekts. Iesaku :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme

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Atsakomybės apribojimai

  1. Matuota dalyvaujant 33 moterims su vidutinio ilgio plaukais. Bandymas atliktas Kinijoje.