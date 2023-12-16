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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
„ThermoProtect“ technologija
Jonizuojanti priežiūra
Argano aliejaus keraminė danga
Šerelių temperatūra išlieka optimali, kad karštis nekenktų plaukams ir sumažėtų trintis. Plaukai atrodys natūraliai tiesūs ir švelnūs it šilkas.
Naudodami trigubų šerelių konstrukciją švelniai iššukuosite ir ištiesinsite plaukus apsaugodami galvos odą nuo karščio.
Mentės formos dizainas ištiesina daugiau plaukų vienu perbraukimu.
4.8
iš 5
273
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Lan35
16/12/2023
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Lielisks produkts!
Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Blondīne
23/12/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ātri, ērti, saudzējošākas par taisnotāju
Esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo ķemmi. Savus biezos matus iztaisnoju 10 minūšu laikā
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Eneil
18/04/2019
Latvija
Maksimāli dabīgs efekts
Labs produkts. Sākumā biju skeptiski noskaņota, bet rezultāts mani patīkami pārsteidza. Matus taisno tiešām labi un uzreiz var pamanīt atšķirību izķemmējot tikai vienu reizi. Pozitīvi arī tas, ka mati "nepielīp" pie galvas un ir maksimāli dabīgs efekts. Iesaku :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme
Remiantis bandymais namuose su 96 įvairių plaukų tipų moterimis Lenkijoje. Taikoma 170 °C ir 200 °C temperatūrai