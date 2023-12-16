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  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
  • Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*

5000Šildomas tiesinimo šepetys

BHH885/00

4.8
| (273) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*
Džiaukitės natūraliai tiesiais ir spindinčiais plaukais vos per 5 minutes. Mūsų „ThermoProtect“ technologija su jonizuojančios priežiūros sistema ir šerelių dizainu užtikrins, kad plaukai atrodytų sveiki ir nesiveltų.
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Jonizuojanti priežiūra švelniems, žvilgantiems plaukams

Natūraliai tiesūs plaukai per 5 minutes*

  • „ThermoProtect“ technologija

  • Jonizuojanti priežiūra

  • Argano aliejaus keraminė danga

„ThermoProtect“ sumažina karščio žalą plaukams

„ThermoProtect“ sumažina karščio žalą plaukams

Šerelių temperatūra išlieka optimali, kad karštis nekenktų plaukams ir sumažėtų trintis. Plaukai atrodys natūraliai tiesūs ir švelnūs it šilkas.

Trigubų šerelių konstrukcija

Trigubų šerelių konstrukcija

Naudodami trigubų šerelių konstrukciją švelniai iššukuosite ir ištiesinsite plaukus apsaugodami galvos odą nuo karščio.

Didelis mentės formos šepetys

Didelis mentės formos šepetys

Mentės formos dizainas ištiesina daugiau plaukų vienu perbraukimu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

273

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

16/12/2023

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Lielisks produkts!

Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

23/12/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ātri, ērti, saudzējošākas par taisnotāju

Esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo ķemmi. Savus biezos matus iztaisnoju 10 minūšu laikā

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

18/04/2019

Latvija

Latvija

Maksimāli dabīgs efekts

Labs produkts. Sākumā biju skeptiski noskaņota, bet rezultāts mani patīkami pārsteidza. Matus taisno tiešām labi un uzreiz var pamanīt atšķirību izķemmējot tikai vienu reizi. Pozitīvi arī tas, ka mati "nepielīp" pie galvas un ir maksimāli dabīgs efekts. Iesaku :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis bandymais namuose su 96 įvairių plaukų tipų moterimis Lenkijoje. Taikoma 170 °C ir 200 °C temperatūrai