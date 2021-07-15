30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1600 W
„ThermoProtect“ antgalis
Plokštelės su keratinu
Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Kasdienei priežiūrai skirtas unikalaus dizaino antgalis „ThermoProtect“ galingai maišo šiltą ir šaltą orą. Temperatūra sumažinama 15 °C, tačiau plaukai vis tiek išdžiovinami greitai.
Dėl kompaktiško dizaino ir sulankstomos rankenos plaukų džiovintuvą paprasta supakuoti, laikyti ir pasiimti su savimi, kad ir kur keliautumėte.
4.8
iš 5
433
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Agne.alis
15/07/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus atradimas, geriausios rekomendacijos!
Labai laiminga atradus tai, kas tikrai privertė nustebti ir atitiko visiškai visus mano lūkesčius! Labai puikus plaukų džiovintuvas, kurio funkcijas ir veikimą vertinčiau maksimaliai gerai. Stilingas, lengvas ir naudoti labai paprasta. Labai pradžiugino temperatūros nustatymai, galima rinktis nuo vėsiausio iki gana karšto, labiausiai pradžiugino, kad galima nustatyti ypač stiprų pūtimą!!! Kurio pagalba savo plaukus išdžiovinu greičiau nei 5minutes!!! (Šiais laikais toks greitas gyvenimo tempas, kad visada ir visur reikia skubėti, todėl džiugu, kad šis nerealus pagalbininkas yra mano namuose) Su šiuo džiovintuvu plaukai minimaliai gadinai dėl termo protect technologijos. Jaučiu didelį plaukų švelnumo skirtumą naudojant šį plaukų džiovintuvą, plaukai švelnūs ir purūs, netampa šiurkštūs ir pasipūtę, kaip su ankščiau naudotu plaukų džiovintuvu. Prietaisas turi ilgą laidą, skylutę, ant kurios galima feną pakabinti. Yra du antgaliai, kurie tvirtai prisitvirtina ir gerai laikosi.
Argumentai už
Jonizavimo funkcija, thermoprotect, lengvas naudojimas, super greitas džiovinimas
Argumentai prieš
Neradau trukumu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas
Lerugg7
13/07/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus plaukų džiovintuvas
Idealus plaukų džiovintuvas. Lengvas, nesunku dirbti. Niekada negalvojau, kad su vėsaus oro funkcija galima taip pat greitai išsidžiovinti plaukus kaip ir karštu oru. Tikrai pasiteisinusi funkcija, kitų karštesnių temperatūrų net nesinori naudoti. Ypatingai tai aktualu vasarą, kada reikia greitai pradžiovinti be papildomo karščio ir išlieto prakaito. Po džiovinimo plaukai purūs ir ne tokie išsausėję kaip po įprasto džiovinimo. Kasdieniam naudojimui pakankamai galingas (2100W).
Argumentai už
Naujoviška technologija sauganti plaukus
Argumentai prieš
Pigi išvaizda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas
Minyte
12/07/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus plaukų džiovintuvas
Džiovintuvas nesunkus, puikiai ir greitai išdžiovina plaukus. Plaukai po džiovinimo nėra pasišiaušę.
Argumentai už
Lengvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHD351/10 Plaukų džiovintuvas