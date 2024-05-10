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  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
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  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
  • Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė

Nutraukta gamyba

StraightCare EssentialTiesinimo žnyplės „ThermoProtect“

BHS377/00

4.8
| (138) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė
Specialiai sukurta lengvai ir greitai formuoti su ilgomis plokštelėmis, kuriose įlietas keratinas, ir 10 temperatūros nustatymais. Rūpinkitės plaukais su technologija „ThermoProtect“, saugančia nuo perkaitimo.
Peržiūrėti visas naudas

Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė

  • „ThermoProtect“ technologija

  • Plokštelės su keratinu

  • 10 temperatūros nustatymų

„ThermoProtect“ technologija

„ThermoProtect“ technologija

„ThermoProtect“ technologija vienodai paskirsto šilumą plokštelėse, kad apsaugotų plaukus nuo perkaitimo.

Keraminės plokštelės su keratinu, kad slydimas būtų lygus, o plaukai blizgėtų

Keraminės plokštelės su keratinu, kad slydimas būtų lygus, o plaukai blizgėtų

Keraminės plokštelės su keratinu tolygiai slysta plaukais, kad greitai ir lengvai suformuotumėte.

Temperatūros diapazonas nuo 160 °C iki 230 °C

Temperatūros diapazonas nuo 160 °C iki 230 °C

Rinkitės temperatūrą diapazone nuo 160 °C iki 230 °C, kad užtikrintumėte ilgalaikį rezultatą ir iki minimumo sumažintumėte riziką pažeisti plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

138

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

10/05/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetna

Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

28/06/2023

Polska

Polska

Doskonała w każdym calu

Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to

Argumentai už

Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

18/02/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Przystępna cena za dobrą jakość

Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.

Argumentai už

Duża moc

Argumentai prieš

Płytki mogłyby być większe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

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