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Nutraukta gamyba
„ThermoProtect“ technologija
Jonizuojanti priež. žvilg. plaukams
Plokštelės su keratinu
6 LED temperatūros nustatymai
„ThermoProtect“ technologija vienodai paskirsto šilumą plokštelėse, kad apsaugotų plaukus nuo perkaitimo.
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.
Keraminės plokštelės su keratinu tolygiai slysta plaukais, kad greitai ir lengvai suformuotumėte.
4.8
iš 5
138
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
KasiaST
10/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetna
Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Katarzyna D
28/06/2023
Polska
Doskonała w każdym calu
Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to
Argumentai už
Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Joker84
18/02/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Przystępna cena za dobrą jakość
Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.
Argumentai už
Duża moc
Argumentai prieš
Płytki mogłyby być większe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect