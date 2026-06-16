GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

5000 Series Tiesinimo žnyplės

Palaikymas

5000 SeriesTiesinimo žnyplės

BHS510/00

5000 Series Tiesinimo žnyplės

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Svarbios informacijos vadovas

  • PDF fail., 559.5 kB
  • 16 June 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 1.7 MB
  • 1 December 2025

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Rasti techninės priežiūros centrą

Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti