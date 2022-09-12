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„ThermoShield“ technologija
50 % greitesnis tiesinimas
2 k. didesnė joniz. priežiūra plaukams
Plokštelės su argano aliejumi
Su „TermoShield“ technologija formuokite patirdami mažesnę šilumos žalą. Jutiklis reguliuoja temperatūrą taip, kad nuo šaknų iki galiukų plaukai būtų formuojami vienodai, kaip to ir nusipelnė.
Lygios tiesinimo žnyplių plokštelės glotniai slysta plaukų paviršiumi, todėl formuosite plaukus greičiau ir ilgiau džiaugsitės suformuota šukuosena.
Ši galinga joninė sistema sustiprina plaukų žvilgesį, nes vieno plaukų formavimo metu taikoma 2 k. didesnė jonizuojamoji priežiūra. Plaukai įkraunami milijonais neigiamų jonų kubiniame centimetre, kad būtų pašalintas statinis krūvis, plaukai kondicionuojami ir išlyginamas plaukų paviršius. Tad galite džiaugtis nesiveliančiais ir itin žvilgančiais plaukais.
4.8
iš 5
586
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Ilgaplaukė ♡
12/09/2022
Lietuva
Prietaisas kokybiškas, puikiai atlieka savo darbą
Šį tiesintuvą gavau dovanų ir tikrai labai esu juo patenkinta. Kaip dažna momeris dažau plaukus, tai pajutau po kelių naudojimų, kad plaukų nedegina dėl prisitaikančių plokštelių; labai greitai ištiesina, efektas laikosi ilgą laiką. Patiko, jog patogus valdymas. Na tikrai kokybiškas produktas, rekomenduoju.
Argumentai už
Prisitaikančios plokštelės, dviguba jonizacija, patogus valdymas, greitai ištiesinami plaukai, apsauga nuo perkaitimo.
Argumentai prieš
Nėra.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS520/00 Tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS520/00 Tiesinimo žnyplės
User22
29/08/2022
Lietuva
Labai patiko!
Tausoja plaukus, kas labai svarbu, nes praeitas tiesintuvas pagadino plaukus. Naudotis tikrai malonu, lengva ir paprasta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės
Andleo
23/08/2022
Lietuva
Gaminys yra kokybiškas.
Tiesintuvas yra argonomiškas, funkcialus. Patariau visoms savo draugėms.
Argumentai už
Kokybiškas
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės
Tas pats plaukų formavimo rezultatas pasiektas esant žemesnei temperatūrai –180 °C, palyginti su HP8361, esant 210 °C temperatūrai
palyginti su HP8361