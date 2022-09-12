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  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Formuokite su mažesne karščio daroma žala*

5000 SeriesTiesinimo žnyplės

BHS520/00

4.8
| (586) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Formuokite su mažesne karščio daroma žala*
Formuokite plaukus su „ThermoShield“ technologija. Išlaikydami vienodą temperatūrą nuo šaknų iki galiukų patirsite mažesnę karščio daromą žalą ir plaukai atrodys sveikiau. Plaukai intensyviau žvilgės su 2 kartus veiksmingesniu jonizuojančiuoju poveikiu, kad šukuosena būtų graži ir nesiveltų.
Peržiūrėti visas naudas

su „ThermoShield“ technologija

Formuokite su mažesne karščio daroma žala*

  • „ThermoShield“ technologija

  • 50 % greitesnis tiesinimas

  • 2 k. didesnė joniz. priežiūra plaukams

  • Plokštelės su argano aliejumi

„TermoShield“ technologija mažesnei šilumos žalai

„TermoShield“ technologija mažesnei šilumos žalai

Su „TermoShield“ technologija formuokite patirdami mažesnę šilumos žalą. Jutiklis reguliuoja temperatūrą taip, kad nuo šaknų iki galiukų plaukai būtų formuojami vienodai, kaip to ir nusipelnė.

50 % greitesnis tiesinimas**

Lygios tiesinimo žnyplių plokštelės glotniai slysta plaukų paviršiumi, todėl formuosite plaukus greičiau ir ilgiau džiaugsitės suformuota šukuosena.

2 k. didesnė jonizuojamoji priežiūra*** glotniems plaukams

Ši galinga joninė sistema sustiprina plaukų žvilgesį, nes vieno plaukų formavimo metu taikoma 2 k. didesnė jonizuojamoji priežiūra. Plaukai įkraunami milijonais neigiamų jonų kubiniame centimetre, kad būtų pašalintas statinis krūvis, plaukai kondicionuojami ir išlyginamas plaukų paviršius. Tad galite džiaugtis nesiveliančiais ir itin žvilgančiais plaukais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

586

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

12/09/2022

Lietuva

Lietuva

Prietaisas kokybiškas, puikiai atlieka savo darbą

Šį tiesintuvą gavau dovanų ir tikrai labai esu juo patenkinta. Kaip dažna momeris dažau plaukus, tai pajutau po kelių naudojimų, kad plaukų nedegina dėl prisitaikančių plokštelių; labai greitai ištiesina, efektas laikosi ilgą laiką. Patiko, jog patogus valdymas. Na tikrai kokybiškas produktas, rekomenduoju.

Argumentai už

Prisitaikančios plokštelės, dviguba jonizacija, patogus valdymas, greitai ištiesinami plaukai, apsauga nuo perkaitimo.

Argumentai prieš

Nėra.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS520/00 Tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS520/00 Tiesinimo žnyplės

29/08/2022

Lietuva

Lietuva

Labai patiko!

Tausoja plaukus, kas labai svarbu, nes praeitas tiesintuvas pagadino plaukus. Naudotis tikrai malonu, lengva ir paprasta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

23/08/2022

Lietuva

Lietuva

Gaminys yra kokybiškas.

Tiesintuvas yra argonomiškas, funkcialus. Patariau visoms savo draugėms.

Argumentai už

Kokybiškas

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Tas pats plaukų formavimo rezultatas pasiektas esant žemesnei temperatūrai –180 °C, palyginti su HP8361, esant 210 °C temperatūrai

  2. palyginti su HP8361