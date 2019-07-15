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  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
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  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
  • Jūsų plaukai neliks nepastebėti
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Nutraukta gamyba

StraightCareGaliukų tiesinimo žnyplės

BHS675/00

4.8
| (163) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Jūsų plaukai neliks nepastebėti
Galiukų tiesinimo žnyplės yra pirmos mūsų sukurtos žnyplės, kurios saugo plaukų galiukus formuojant šukuoseną. Pritaikius „SplitStop“ technologiją galite kurti šukuosenas nepažeidžiant galiukų!
Peržiūrėti visas naudas

Iki 95 % mažiau skilinėjantys galiukai*

Jūsų plaukai neliks nepastebėti

  • su „SplitStop“ technologija

  • galiukų apsaugai nuo skilinėjimo

  • Joninis kondicionavimas

  • Padengta keratinu

„SplitStop“ technologija, kad galiukai mažiau skilinėtų

„SplitStop“ technologija, kad galiukai mažiau skilinėtų

Mūsų apsaugos nuo galiukų skilinėjimo paslaptis yra naujoji „SplitStop“ technologija. Tai unikalus „UniTemp“ jutiklio ir mūsų glotnių keraminių plokštelių derinys plaukų sveikatai užtikrinti. „UniTemp“ jutiklis saugo plaukus nuo per didelio karščio, o mūsų modeliavimo plokštelės užtikrina minimalią trintį, kad galiukai būtų apsaugoti nuo skilinėjimo.

„UniTemp“ jutiklis nuostabiems, mažiau karščio veikiamiems modeliuojamiems plaukams

„UniTemp“ jutiklis nuostabiems, mažiau karščio veikiamiems modeliuojamiems plaukams

„UniTemp“ jutiklis saugo plaukus nuo per didelio karščio, užtikrindamas vienodą temperatūrą, kad rezultatai būtų puikūs. Tokius pačius rezultatus gausite nustatę 20 °C mažesnę temperatūrą**. Susikurkite tobulą stilių su sveikais ir gyvybingais plaukų galiukais.

Padengta keratinu geresnei priežiūrai

Padengta keratinu geresnei priežiūrai

Keratinas yra būtina plaukų dalis, kad jie būtų tvirti, sveiki ir nuostabaus grožio. Keramiką dengia keratinas, kad plaukais būtų dar labiau rūpinamasi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

163

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patiko

Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Idealus skubančioms

Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

tiesinimo žnyplės

Nustebau koks lengvas šis plaukų tiesintuvas – nė nejauti, jog jį laikai rankose. Esu turėjusi kelis prieš tai, nuo jų ranka greit pavargdavo, o čia – visai kas kita. Patinka, kad temperatūrą galima reguliuoti, ir kad labai greitai įkaista bei taip pat greitai atvesta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

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Atsakomybės apribojimai

  1. po 2 metų imituojamo naudojimo tiesinant, esant 200 °C temperatūrai, apsaugant nuo plaukų skilinėjimo

  2. plaukų temperatūros ir vartotojų testas, palyginti su HP8344