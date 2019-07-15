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Nutraukta gamyba
su „SplitStop“ technologija
galiukų apsaugai nuo skilinėjimo
Joninis kondicionavimas
Padengta keratinu
Mūsų apsaugos nuo galiukų skilinėjimo paslaptis yra naujoji „SplitStop“ technologija. Tai unikalus „UniTemp“ jutiklio ir mūsų glotnių keraminių plokštelių derinys plaukų sveikatai užtikrinti. „UniTemp“ jutiklis saugo plaukus nuo per didelio karščio, o mūsų modeliavimo plokštelės užtikrina minimalią trintį, kad galiukai būtų apsaugoti nuo skilinėjimo.
„UniTemp“ jutiklis saugo plaukus nuo per didelio karščio, užtikrindamas vienodą temperatūrą, kad rezultatai būtų puikūs. Tokius pačius rezultatus gausite nustatę 20 °C mažesnę temperatūrą**. Susikurkite tobulą stilių su sveikais ir gyvybingais plaukų galiukais.
Keratinas yra būtina plaukų dalis, kad jie būtų tvirti, sveiki ir nuostabaus grožio. Keramiką dengia keratinas, kad plaukais būtų dar labiau rūpinamasi.
4.8
iš 5
163
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Evelina36
15/07/2019
Lietuva
Labai patiko
Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Idealus skubančioms
Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Paulina
21/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
tiesinimo žnyplės
Nustebau koks lengvas šis plaukų tiesintuvas – nė nejauti, jog jį laikai rankose. Esu turėjusi kelis prieš tai, nuo jų ranka greit pavargdavo, o čia – visai kas kita. Patinka, kad temperatūrą galima reguliuoti, ir kad labai greitai įkaista bei taip pat greitai atvesta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
po 2 metų imituojamo naudojimo tiesinant, esant 200 °C temperatūrai, apsaugant nuo plaukų skilinėjimo
plaukų temperatūros ir vartotojų testas, palyginti su HP8344