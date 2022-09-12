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  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
  • Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*

Nutraukta gamyba

7000 SeriesTiesinimo žnyplės

BHS732/00

4.8
| (586) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*
Apsaugokite ir formuokite su „ThermoShield“ technologija, kad išlaikant pastovią temperatūrą patirtumėte mažesnę karščio daromą žalą, o mineraliniai jonai sumažintų UV poveikį. Gražioms, sveikoms ir nesiveliančioms šukuosenoms.
Peržiūrėti visas naudas

su „ThermoShield“ technologija ir mineraliniais jonais

Apsaugokite ir formuokite su mažesne karščio daroma žala*

  • „ThermoShield“ technologija

  • Mineralinių jonų priežiūra

  • 50 % greitesnis tiesinimas

  • Karščiui atsparus vyniojamas krepšelis

„TermoShield“ technologija mažesnei šilumos žalai

Su „TermoShield“ technologija formuokite patirdami mažesnę šilumos žalą. Jutiklis reguliuoja temperatūrą taip, kad nuo šaknų iki galiukų plaukai būtų formuojami vienodai, kaip to ir nusipelnė.

Mineraliniai jonai sumažina UV žalą

Mineraliniai jonai sumažina UV žalą

Mineraliniai jonai padeda mažinti neigiamą UV poveikį ir žalą plaukų paviršiui. Mažiau UV žalos patiriantys plaukai yra glotnūs ir lankstūs.

Temperatūros diapazonas nuo 120 °C iki 230 °C

Rinkitės temperatūrą diapazone nuo 120 °C iki 230 °C, kad užtikrintumėte ilgalaikį rezultatą ir iki minimumo sumažintumėte riziką pažeisti plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

586

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

12/09/2022

Lietuva

Lietuva

Prietaisas kokybiškas, puikiai atlieka savo darbą

Šį tiesintuvą gavau dovanų ir tikrai labai esu juo patenkinta. Kaip dažna momeris dažau plaukus, tai pajutau po kelių naudojimų, kad plaukų nedegina dėl prisitaikančių plokštelių; labai greitai ištiesina, efektas laikosi ilgą laiką. Patiko, jog patogus valdymas. Na tikrai kokybiškas produktas, rekomenduoju.

Argumentai už

Prisitaikančios plokštelės, dviguba jonizacija, patogus valdymas, greitai ištiesinami plaukai, apsauga nuo perkaitimo.

Argumentai prieš

Nėra.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS520/00 Tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS520/00 Tiesinimo žnyplės

29/08/2022

Lietuva

Lietuva

Labai patiko!

Tausoja plaukus, kas labai svarbu, nes praeitas tiesintuvas pagadino plaukus. Naudotis tikrai malonu, lengva ir paprasta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

23/08/2022

Lietuva

Lietuva

Gaminys yra kokybiškas.

Tiesintuvas yra argonomiškas, funkcialus. Patariau visoms savo draugėms.

Argumentai už

Kokybiškas

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHS510/00 Tiesinimo žnyplės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Tas pats plaukų formavimo rezultatas pasiektas esant žemesnei temperatūrai –180 °C, palyginti su HP8361, esant 210 °C temperatūrai

  2. palyginti su HP8361

  3. palyginti su HP8361