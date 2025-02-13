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Nutraukta gamyba
Individ. poreik. pritaik. technologija
Išsaugo plaukų stiprumą*
Sulaiko iki 70 % drėgmės**
4 k. daugiau jonų, kad plaukai blizgėt.
„SenseIQ“ technologija – individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas. Jaučia. Aktyvus skaitmeninis jutiklis matuoja plaukų temperatūrą daugiau nei 20 000 kartų per visą modeliavimo trukmę. Pritaiko. Pažangus mikroprocesorius automatiškai reguliuoja temperatūrą, kad plaukai neperkaistų. Rūpinasi. Mūsų jutimo ir pritaikymo technologija apsaugo plaukus juos modeliuojant, sulaikydama iki 70 % jų natūralios drėgmės**.
Įrodyta, kad išsaugo iki 93 % būtino plaukų stiprumo*. Naudodami tiesinimo žnyples su „SenseIQ“ užtikrinsite, kad plaukai visada būtų sveiki iš vidaus, o išorėje atrodytų glotnūs ir žvilgantys.
Leiskite plaukams pajusti praturtinančią joninę aplinką naudodami „Tetra Ionic“ sistemą. Patentuota konstrukcija per 4 specialius purkštukus, esančius abiejose tiesinimo žnyplių pusėse, išskiria milijonus jonų. Praturtinančios molekulės pašalina statinį krūvį, ištiesina garbanas ir plaukai tampa žvilgantys.
4.7
iš 5
591
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
zingy12
13/02/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Lengva naudoti!
Labai lengvas, manevringas produktas, patogus naudoti
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“
mildaga
20/01/2025
Lietuva
Super
Labai gražus prietaisas, tvarkingai ištiesina plaukus, nebūna pasišiaušę po to, nepeša ir nėra labai sunkus pats tiesintuvas, tai ranka taip smarkiai nepavargsta;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“
Dani101
10/12/2024
Lietuva
Puikus prietaisas
Naudoju jau daugiau nei 3 mėnesius, esu labai patenkinta. Plaukai tobulai blizga po tiesinimo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“
Rezultatai veikiant „SenseIQ“ su 200°C temperatūros nustatymu.
„SenseIQ“ režimas esant 170 °C
* palyginti su „Philips“ HP8372