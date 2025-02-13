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  • Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“
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  • Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“
  • Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“
  • Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“
  • Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“

Nutraukta gamyba

PrestigeTiesinimo žnyplės

BHS830/00

4.7
| (591) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“
Įvadas apie „Philips“ individualiems poreikiams nustatomas tiesinimo žnyples su „SenseIQ“ technologija, kuri sulaiko natūralią plaukų drėgmę giliai plaukuose. Koks rezultatas? Stiprūs plaukai ir sveikas blizgesys kaskart modeliuojant plaukus.
Peržiūrėti visas naudas

Įrodyta, kad išsaugoma iki 93 % plaukų stiprumo*

Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas su „SenseIQ“

  • Individ. poreik. pritaik. technologija

  • Išsaugo plaukų stiprumą*

  • Sulaiko iki 70 % drėgmės**

  • 4 k. daugiau jonų, kad plaukai blizgėt.

Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas

Individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas

„SenseIQ“ technologija – individualiems poreikiams pritaikytas tiesinimas. Jaučia. Aktyvus skaitmeninis jutiklis matuoja plaukų temperatūrą daugiau nei 20 000 kartų per visą modeliavimo trukmę. Pritaiko. Pažangus mikroprocesorius automatiškai reguliuoja temperatūrą, kad plaukai neperkaistų. Rūpinasi. Mūsų jutimo ir pritaikymo technologija apsaugo plaukus juos modeliuojant, sulaikydama iki 70 % jų natūralios drėgmės**.

Plaukų stiprumo išsaugojimas

Plaukų stiprumo išsaugojimas

Įrodyta, kad išsaugo iki 93 % būtino plaukų stiprumo*. Naudodami tiesinimo žnyples su „SenseIQ“ užtikrinsite, kad plaukai visada būtų sveiki iš vidaus, o išorėje atrodytų glotnūs ir žvilgantys.

„Tetra Ionic“ sistema žvilgantiems plaukams

„Tetra Ionic“ sistema žvilgantiems plaukams

Leiskite plaukams pajusti praturtinančią joninę aplinką naudodami „Tetra Ionic“ sistemą. Patentuota konstrukcija per 4 specialius purkštukus, esančius abiejose tiesinimo žnyplių pusėse, išskiria milijonus jonų. Praturtinančios molekulės pašalina statinį krūvį, ištiesina garbanas ir plaukai tampa žvilgantys.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

591

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

13/02/2025

Lietuva

Lietuva

Lengva naudoti!

Labai lengvas, manevringas produktas, patogus naudoti

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“

20/01/2025

Lietuva

Lietuva

Super

Labai gražus prietaisas, tvarkingai ištiesina plaukus, nebūna pasišiaušę po to, nepeša ir nėra labai sunkus pats tiesintuvas, tai ranka taip smarkiai nepavargsta;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“

10/12/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus prietaisas

Naudoju jau daugiau nei 3 mėnesius, esu labai patenkinta. Plaukai tobulai blizga po tiesinimo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 Series BHS838/00 Plaukų tiesinimo prietaisas su „SenseIQ“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Rezultatai veikiant „SenseIQ“ su 200°C temperatūros nustatymu.

  2. „SenseIQ“ režimas esant 170 °C

  3. * palyginti su „Philips“ HP8372