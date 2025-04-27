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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms ir jautrioms vietoms
+ 1 priedas
Efektyvi epiliavimo sistema – švelni ir be šerelių oda ištisas savaites
2 greičio nustatymai plonesniems ir storesniems plaukeliams pašalinti, kad plaukelių šalinimas būtų labiau pritaikytas asmeniškai.
Suapvalinta forma puikiai tinka rankoje ir suteikia galimybę patogiai šalinti plaukus. Be to, puikiai atrodo!
4.7
iš 5
324
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
em. ja
27/04/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Tylko ten!
To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
AsiaBa
01/07/2024
Polska
;)
Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
ana1777
10/11/2022
Polska
uwielbiam!
Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.