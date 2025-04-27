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  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus

Nutraukta gamyba

Satinelle EssentialKompaktiškas laidinis epiliatorius

BRE235/00

4.7
| (324) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Paprasta šalinti plaukus
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Lygi oda išlieka keletą savaičių

Paprasta šalinti plaukus

  • Kojoms ir jautrioms vietoms

  • + 1 priedas

Efektyvi epiliavimo sistema pašalina plaukelius nuo šaknų

Efektyvi epiliavimo sistema pašalina plaukelius nuo šaknų

Efektyvi epiliavimo sistema – švelni ir be šerelių oda ištisas savaites

2 greičio nustatymai plonesniems ir storesniems plaukeliams sugauti

2 greičio nustatymai plonesniems ir storesniems plaukeliams sugauti

2 greičio nustatymai plonesniems ir storesniems plaukeliams pašalinti, kad plaukelių šalinimas būtų labiau pritaikytas asmeniškai.

Patogi laikyti, profiliuota ergonomiška rankenėlė

Patogi laikyti, profiliuota ergonomiška rankenėlė

Suapvalinta forma puikiai tinka rankoje ir suteikia galimybę patogiai šalinti plaukus. Be to, puikiai atrodo!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

324

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

27/04/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Tylko ten!

To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

01/07/2024

Polska

Polska

;)

Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

10/11/2022

Polska

Polska

uwielbiam!

Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 