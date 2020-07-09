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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms ir kūnui
Sugriebia smulkius plaukelius
S formos rankena
+ 3 priedai
Mūsų epiliatoriaus galvutė yra unikali, nes turi tekstūrinį keraminį paviršių, kuris švelniai ištraukia smulkiausius plaukelius, net tuos, kurie 4 kartus trumpesni nei turėtų būti šalinant vašku. Dabar diskas sukasi greičiau nei kada nors anksčiau (2 200 aps./min.) ir plaukeliai pašalinami greičiausiai.
Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.
Ergonomiška S formos rankena lengva prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno vietą.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
526
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Arual2020
09/07/2020
Lietuva
Superinis epiliatorius
Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!
Argumentai už
Patogus, gerai israuna
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Mažas ir efektyvus
Labai patogus naudoti – užima mažai vietos, galima drąsiai imti į keliones, o jeigu reikia, tai ir į rankinuką einant į darbą galima įsimesti. Pirmą kartą naudojantis, savaime suprantama, skausmo neišvengsi, bet šiaip greitai skausmas praėjo ir oda nebuvo sudirginta. Tai tikrai labai geras ir patogus daiktas!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Viktorija
18/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
belaidis epiliatorius
Labai patogu tai, kad jis pakraunamas ir yra mobilus. Pakrautos baterijos pakanka ilgai. Didelis privalumas – įmontuota lemputė, daranti procesą dar efektyvesniu. Pirštinė padeda išvengti plaukelių įaugimo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.