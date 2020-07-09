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  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
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  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
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  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
  • Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija

Nutraukta gamyba

Satinelle Advanced„Wet & Dry“ epiliatorius

BRE640/00

4.4
| (526) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
Mūsų pačiame greičiausiame epiliatoriuje įtaisyti unikalūs keraminiai diskai, kurie sukasi didesniu greičiu nei kada nors anksčiau ir tvirtai sugriebia smulkius ir trumpus plaukelius. Puoselėkite visą savo kūną, jūsų oda bus švelni prieš epiliaciją ir po jos.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

3 kūno priežiūros būdai

Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija

  • Kojoms, kūnui ir veidui

  • Sugriebia smulkius plaukelius

  • S formos rankena

  • + 8 priedai

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Mūsų epiliatoriaus galvutė yra unikali, nes turi tekstūrinį keraminį paviršių, kuris švelniai ištraukia smulkiausius plaukelius, net tuos, kurie 4 kartus trumpesni nei turėtų būti šalinant vašku. Dabar diskas sukasi greičiau nei kada nors anksčiau (2 200 aps./min.) ir plaukeliai pašalinami greičiausiai.

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.

Pirmasis epiliatorius su S formos rankena

Ergonomiška S formos rankena lengva prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno vietą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

526

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

09/07/2020

Lietuva

Lietuva

Superinis epiliatorius

Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!

Argumentai už

Patogus, gerai israuna

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Mažas ir efektyvus

Labai patogus naudoti – užima mažai vietos, galima drąsiai imti į keliones, o jeigu reikia, tai ir į rankinuką einant į darbą galima įsimesti. Pirmą kartą naudojantis, savaime suprantama, skausmo neišvengsi, bet šiaip greitai skausmas praėjo ir oda nebuvo sudirginta. Tai tikrai labai geras ir patogus daiktas!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

belaidis epiliatorius

Labai patogu tai, kad jis pakraunamas ir yra mobilus. Pakrautos baterijos pakanka ilgai. Didelis privalumas – įmontuota lemputė, daranti procesą dar efektyvesniu. Pirštinė padeda išvengti plaukelių įaugimo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 