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  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
  • Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.

Epilator Series 9000Belaidis epiliatorius; sausam ir drėgnam naudojimui

BRE719/00

5
| (142) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.
Mūsų efektyviausias epiliatorius, jūsų lygiausia oda. Pristatome pirmąjį pasaulyje epiliatorių su „ProGuide“ ir 360° matomumu efektyviems ir švelniems rezultatams. Daugiau nei epiliatorius. Jūsų „viskas viename“: plaukelių šalinimo ir kūno priežiūros rinkinys.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Laisvė nuo plaukelių šalinimo rutinos iki 4 savaičių.

Sveikas, kūne. Galinga. Švelni kūno priežiūra.

  • Naudok drėgnai ir sausai

  • Kojoms, kūnui ir bikinio zonai

  • Daugiau nei epiliatorius

  • Iš viso 8 priedų

Glotnumas išliekantis iki 4 savaičių

Glotnumas išliekantis iki 4 savaičių

Mėgaukitės laisve nuo plaukelių šalinimo rutinos. Daugiau jokio laukimo, kol plaukeliai ataugs: pašalina 3 kartus trumpesnius plaukelius nei vaškas.

„ProGuide“. Mažiau skausmo, daugiau komforto odai*

„ProGuide“. Mažiau skausmo, daugiau komforto odai*

Pirmasis pasaulyje epiliatorius su „ProGuide“ ir 360° matomumu efektyviems ir švelniems rezultatams. „ProGuide“ padeda išlaikyti idealų 75° epiliacijos kampą geriausiems rezultatams ir įtempia odą, kad jaustumėtės komfortiškiau. 360° LED lemputė padeda pastebėti ir pašalinti daugiau plaukelių.

Efektyvu ir greita. Apšvieskite. Pamatykite. Sugaukite.

Efektyvu ir greita. Apšvieskite. Pamatykite. Sugaukite.

Efektyvūs ir greiti rezultatai naudojant „Double Action“ technologiją. Keraminiais pincetais sugauna net trumpiausius plaukelius. Sugriebia ir pašalina vos 0,5 mm ilgio plaukelius. Nereikia spausti. Tiesiog braukite. Integruota LED lemputė užtikrina, kad joks plaukelis neliktų nepastebėtas. Abi blauzdas susitvarkysite greičiau nei per 6 min.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

142

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

30/07/2026

Polska

Polska

Posiada doskonale funkcje

Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

22/07/2026

Polska

Polska

Skuteczny sprzęt

Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

20/07/2026

Polska

Polska

Ułatwia życie.

Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. palyginti su naudojimu be „ProGuide“.

  2. su 2 metų garantija.