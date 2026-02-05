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Epilator Series 9000 Belaidis epiliatorius; sausam ir drėgnam naudojimui

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Epilator Series 9000Belaidis epiliatorius; sausam ir drėgnam naudojimui

BRE719/00

Epilator Series 9000 Belaidis epiliatorius; sausam ir drėgnam naudojimui

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Maksimaliai išnaudokite gaminį

  • Kaip naudoti epiliacijos rinkinį: išsamus rutinos vadovas
    Kaip naudoti epiliacijos rinkinį: išsamus rutinos vadovas
  • Pasiruoškite: kaip pasirengti plaukelių šalinimo rutinai
    Pasiruoškite: kaip pasirengti plaukelių šalinimo rutinai
  • Jūsų pagrindinės priemonės efektyviai epiliacijai
    Jūsų pagrindinės priemonės efektyviai epiliacijai
  • Kaip prižiūrėti epiliacijos rinkinį
    Kaip prižiūrėti epiliacijos rinkinį

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Vadovai ir dokumentacija

JK atitikties deklaracija - English (US)

  • PDF fail., 143.7 kB
  • 28 May 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 4.8 MB
  • 17 December 2025

Dažnai užduodami klausimai

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