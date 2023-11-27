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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
5 rankiniai intensyvumo nustatymai
2 priedai: kūnui, veidui
Programa „Lumea IPL“
Naudojimas įjungus į el. tinklą
+ Pieštukinis skustuvas (HP6388)
Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūra kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.
Pasirinkite iš 5 intensyvumo nustatymų, kad užtikrintumėte komfortą. Odos tono jutiklis neleidžia gydyti odos vietų, kurios yra per tamsios IPL gydymui.
Patogu naudoti dėl ypač ilgo kabelio, kad būtų lengva pasiekti ir pagerinti manevringumą.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
1180
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Voriukas75
27/11/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Gaminys puikiai atlieka savo funkcijas
Sveiki,nesitikėjau tokių rezultatų.Nesitikėjau tokių rezultatų.Jau po poros kartų juos pamačiau,plaukeliai tapo plonesni,jų išauga vis mažiau ir rečiau.Jau rekomendavau draugei.
Argumentai už
Lengvas.patogus
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys
dedeimante
28/03/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puiki naudojimo patirtis
Labai džiaugiuosi įsigijusi epiliatorių, efektas matosi jau po pirmo naudojimo. Neseniai baigiau 4 kartą, jau dabar plaukeliai daug lėčiau auga, o kai baigsiu visą kursą jau galiu įsivaizduoti koks bus efektas.
Argumentai už
Paprasta naudoti, neskausminga, greit matosi efektas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Beplauke101
23/10/2019
Lietuva
Tikrai veikia!
Puikus įrankis plaukų šalinimui. Ant kojų matosi veiksmingumas jau po pirmų dviejų procedūrų. SU pažastimis ir bikini zona ne taip efekttyvu, bet taip pat plaukelių augimas sumažėja ir plaukeliai minkštesni. Atlikau dar tik 4 procedūras o ant kojų plaukų beveik nebėra. Procedūra šiek tiek skausminga. Norėtųsi kad greičiau pasikrautų impulsas. Bet apibendrinant visiems rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 82 % kojų apačioje
Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos