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Plaukų šalinimo priemonės
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Lumea IPL 7000 Series IPL plaukelių šalinimo prietaisas
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BRI921/00
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Ar galiu naudoti „Philips Lumea“, jei esu nėščia ir maitinanti krūtimi?
Kuo skiriasi „Philips Lumea“ priedai?
Kaip pasirinkti man tinkamą „Philips Lumea“ šviesos intensyvumą?
Kaip pasiruošti apdorojimui su „Philips Lumea“?
Kodėl naudojant mano „Philips Lumea“ įšylą?
Naudodamas „Philips Lumea“, jaučių odos diskomfortą arba skausmą
Mano „Philips Lumea“ neblyksi
Negaunu lauktų rezultatų su „Philips Lumea“
Mirksi „Philips Lumea“ lemputės
Mano „Philips Lumea“ apdorojimo metu sukelia degėsių kvapą
Mano „Philips Lumea“ baterija labai greitai išsikrauna
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