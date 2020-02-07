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Plaukų šalinimo priemonės
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Lumea Prestige IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
BRI956/00
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Ar galiu naudoti „Philips Lumea“, jei esu nėščia ir maitinanti krūtimi?
Kuo skiriasi „Philips Lumea“ priedai?
Ar yra kokių nors pašalinių poveikių naudojant „Philips Lumea“?
Kaip pasirinkti man tinkamą „Philips Lumea“ šviesos intensyvumą?
Kaip pasiruošti apdorojimui su „Philips Lumea“?
Naudodamas „Philips Lumea“, jaučių odos diskomfortą arba skausmą
Mano „Philips Lumea“ neblyksi
Negaunu lauktų rezultatų su „Philips Lumea“
Mirksi „Philips Lumea“ lemputės
Mano „Philips Lumea“ apdorojimo metu sukelia degėsių kvapą
Mano „Philips Lumea“ baterija labai greitai išsikrauna
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