Naudokite su laidu arba be jo

„Lumea Prestige“ yra vienintelis belaidis IPL prietaisas, tad lengvai atliksite procedūras sunkiai pasiekiamose kūno vietose ir laidas netrukdys prieiti bet kokiu kampu. Be to, be laido galite patogiai atlikti plaukelių šalinimo procedūras bet kur namuose.