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  • 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
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  • 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
  • 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
  • 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
  • 6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Nutraukta gamyba

Lumea PrestigeIPL plaukelių šalinimo prietaisas

BRI956/00

4.6
| (2467) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
„Philips Lumea Prestige“ su „SenseIQ“ technologija yra mūsų pats veiksmingiausias IPL prietaisas. „Lumea“ išmanieji priedai, skirti patogioms procedūroms namuose, tobulai prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio ir pritaiko kiekvienai kūno vietai skirtas programas.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

4 išmanūs priedai optimaliems rezultatams

6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

  • Su technologija „SenseIQ“

  • Pažastys, bikinio plotas, kūnas, veidas

  • Turi „SmartSkin“ jutiklį

  • Naudojamas be laido ir su laidu

Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais

Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais

IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.

Įrodyta, kad procedūra yra švelni ir veiksminga

Įrodyta, kad procedūra yra švelni ir veiksminga

Objektyvūs tyrimai parodė, kad po trijų procedūrų plaukelių sumažėjo iki 92 %**. Pirmas keturias procedūras atlikite kas dvi savaites, o kitas aštuonias – kas keturias savaites. Po 12 procedūrų galėsite šešis mėnesius mėgautis glotnia oda be plaukelių*.

Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukelius bei yra veiksmingas su oda, kurios atspalviai yra nuo labai baltos iki tamsiai rudos. IPL reikalingas plaukų spalvos pigmento ir odos atspalvio pigmento kontrastas, todėl (kaip ir atliekant kitas IPL procedūras) „Lumea“ nenaudojamas procedūroms su baltais, žilais, šviesiai geltonais ar raudonais plaukeliais atlikti. Jis taip pat netinka labai tamsiai odai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612375

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

2467

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

29/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Patiko. Atauga daug mažiau plaukelių, nebereikia skusti kas savaitę, nėra įaugusių plaukelių. Tik galėtų būti greitesnis ir į komplektą galėtų įeiti apsauginiai akiniai. O šiaip rekomenduoju.

Argumentai už

Atauga žymiai mažiau plaukelių ir tai turbūt tose vietose kur netiksliai buvo apdorota.

Argumentai prieš

Lėtas. Nėra apsauginių akinių.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-19

23/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Gaminyje yra puikių funkcijų

Labai patogi programelė nepraleidžiant proceduros.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Date of Use 2026-04-18

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Patinka, kad gali pasiringti stipruma

Labai patinka, kad yra 4 antgaliai kiekvienai zonai.

Argumentai už

Lengvas, pakraunamas

Argumentai prieš

Greit issikrauna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 78 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 65 % pažastyse

  2. Matuota ant kojų po 3 procedūrų, 27 iš 55 moterų pasiekė 92 % arba geresnius rezultatus

  3. * Kai laikomasi procedūrų plano

  4. * * Tyrimas atliktas Nyderlanduose ir Austrijoje, dalyvavo 56 moterys, po 3 procedūrų pažastyse, bikinio srityje, ant kojų, po 2 veido procedūrų

  5. * * * Lempos eksploatavimo laikotarpiui nepratęsiama teikiama „Philips“ 2 metų pasaulinė garantija