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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Su technologija „SenseIQ“
Pažastys, bikinio plotas, kūnas, veidas
Turi „SmartSkin“ jutiklį
Naudojamas be laido ir su laidu
IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.
Objektyvūs tyrimai parodė, kad po trijų procedūrų plaukelių sumažėjo iki 92 %**. Pirmas keturias procedūras atlikite kas dvi savaites, o kitas aštuonias – kas keturias savaites. Po 12 procedūrų galėsite šešis mėnesius mėgautis glotnia oda be plaukelių*.
„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukelius bei yra veiksmingas su oda, kurios atspalviai yra nuo labai baltos iki tamsiai rudos. IPL reikalingas plaukų spalvos pigmento ir odos atspalvio pigmento kontrastas, todėl (kaip ir atliekant kitas IPL procedūras) „Lumea“ nenaudojamas procedūroms su baltais, žilais, šviesiai geltonais ar raudonais plaukeliais atlikti. Jis taip pat netinka labai tamsiai odai.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
2467
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Ju.Ku.
29/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Patiko. Atauga daug mažiau plaukelių, nebereikia skusti kas savaitę, nėra įaugusių plaukelių. Tik galėtų būti greitesnis ir į komplektą galėtų įeiti apsauginiai akiniai. O šiaip rekomenduoju.
Argumentai už
Atauga žymiai mažiau plaukelių ir tai turbūt tose vietose kur netiksliai buvo apdorota.
Argumentai prieš
Lėtas. Nėra apsauginių akinių.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-19
Zvaigzdute123
23/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Gaminyje yra puikių funkcijų
Labai patogi programelė nepraleidžiant proceduros.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Date of Use 2026-04-18
Ella2025
08/02/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Patinka, kad gali pasiringti stipruma
Labai patinka, kad yra 4 antgaliai kiekvienai zonai.
Argumentai už
Lengvas, pakraunamas
Argumentai prieš
Greit issikrauna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 78 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 65 % pažastyse
Matuota ant kojų po 3 procedūrų, 27 iš 55 moterų pasiekė 92 % arba geresnius rezultatus
* Kai laikomasi procedūrų plano
* * Tyrimas atliktas Nyderlanduose ir Austrijoje, dalyvavo 56 moterys, po 3 procedūrų pažastyse, bikinio srityje, ant kojų, po 2 veido procedūrų
* * * Lempos eksploatavimo laikotarpiui nepratęsiama teikiama „Philips“ 2 metų pasaulinė garantija