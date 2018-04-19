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Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT2200B/00

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Garsiakalbis visiems atvejams

Šis tvirtas ir vandeniui atsparus nešiojamas belaidis garsiakalbis gali būti naudojamas bet kur, patalpose, lauke, aukštai, žemai, lyjant ir šviečiant saulei. Jis atkuria savo tvirtumui prilygstantį galingą garsą.

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Garsiakalbis visiems atvejams

  • „Bluetooth®“

  • Integruotas mikrofonas skambučiams

  • Įkraunama baterija

Neškitės bet kur, laikydami už savo diržo

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Tvirtas, atsparus vandeniui ir neskęsta, sukurtas naudoti lauke

Tvirtas, atsparus vandeniui ir neskęsta, sukurtas naudoti lauke

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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