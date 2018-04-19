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Garsiakalbis visiems atvejams
Šis tvirtas ir vandeniui atsparus nešiojamas belaidis garsiakalbis gali būti naudojamas bet kur, patalpose, lauke, aukštai, žemai, lyjant ir šviečiant saulei. Jis atkuria savo tvirtumui prilygstantį galingą garsą.
„Bluetooth®“
Integruotas mikrofonas skambučiams
Įkraunama baterija
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Tvirtas, atsparus vandeniui ir neskęsta, sukurtas naudoti lauke
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy