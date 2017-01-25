GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Galingas garsas jūsų delne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne
  • Galingas garsas jūsų delne

Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT50A/00

4.7
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Juoda
Juoda
Pilka
Pilka
Galingas garsas jūsų delne
Gyvenkite ir klausykitės muzikos, kurią belaidžiu būdu transliuoja kompaktiškas, apvalus ir lengvas garsiakalbis. Galite rinktis jūsų stilių atitinkančią ryškią spalvą, o dėl integruotos įkraunamos baterijos muzikos galite klausytis visur ir visada.
Peržiūrėti visas naudas

Galingas garsas jūsų delne

  • „Bluetooth®“

  • Įkraunama baterija

  • 2 W

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/01/2017

Polska

Polska

Świetny głośniczek.

Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

20/08/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Rewelacja

Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

17/08/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry głośnik BT .

Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.