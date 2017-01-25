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Nutraukta gamyba
„Bluetooth®“
Įkraunama baterija
2 W
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.
4.7
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
dawidsab
25/01/2017
Polska
Świetny głośniczek.
Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Krzdeb
20/08/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Rewelacja
Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Wroblewski
17/08/2015
Polska
Bardzo dobry głośnik BT .
Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy