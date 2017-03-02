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Nutraukta gamyba
Išskirtinis tikslumas
Išbandykite nepriekaištingą kontūrų koregavimą išskirtiniu lazeriniu kreiptuvu. Kurkite tikslų ir simetrišką stilių su pasitikėjimu.
0,2 mm tikslumo nustatymai
Vien iš metalo dvipusis kirptuvas
60 min. be laido /1 val. krovimas
su lazeriniu kreiptuvu
Unikali lazerinio kreiptuvo sistema suprojektuoja ryškią šviesos liniją, kad prieš kirpdami iš anksto sulygiuotumėte savo stilių. Ji nurodo plaukų kirpimo vietą, todėl visuomet nukirpsite teisingai.
Norėdami pasirinkti pageidaujamą kirpimo ilgį, tiesiog pasukite didinimo ratuką rankenėlėje, kol bus rodomas pageidaujamas ilgis. Dabar jūsų pasirinktas ilgis bus užfiksuotas ir galėsite koreguoti arba kirpti.
Nuimkite reguliuojamo ilgio šukas ir po jomis pamatysite apsukamą koregavimo peiliuką. Vienoje pusėje yra 32 mm visapusiškai pritaikomas kirptuvas. Apsukite jį ir pamatysite 15 mm platų koregavimo peiliuką – jis puikiai tinka plaukams po nosimi arba aplink burną kirpti. Jis kerpa labai arti odos ir ją saugo. Dėl jo mažo dydžio ir kampuotos konstrukcijos galite puikiai matyti, ką darote, – linijos ir detalės atrodys puikiai.
4.5
iš 5
77
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
wojtek83
02/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Można myć pod wodą
Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
pawlo1231
25/12/2016
Polska
ciekawy i nowoczesny trymer
Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
simao91
23/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam trymer
Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody