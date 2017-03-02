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Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 9000vandeniui atsparus barzdos kirptuvas

BT9290/32

4.5

| (77) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Išskirtinis tikslumas

Išbandykite nepriekaištingą kontūrų koregavimą išskirtiniu lazeriniu kreiptuvu. Kurkite tikslų ir simetrišką stilių su pasitikėjimu.

Peržiūrėti visas naudas

Barzdos kirptuvas su lazeriniu kreiptuvu

Išskirtinis tikslumas

  • 0,2 mm tikslumo nustatymai

  • Vien iš metalo dvipusis kirptuvas

  • 60 min. be laido /1 val. krovimas

  • su lazeriniu kreiptuvu

Naudodamiesi unikaliu lazeriniu kreiptuvu pasiekite tikslių, simetriškų rezultatų

Naudodamiesi unikaliu lazeriniu kreiptuvu pasiekite tikslių, simetriškų rezultatų

Unikali lazerinio kreiptuvo sistema suprojektuoja ryškią šviesos liniją, kad prieš kirpdami iš anksto sulygiuotumėte savo stilių. Ji nurodo plaukų kirpimo vietą, todėl visuomet nukirpsite teisingai.

Didinimo žiedas užfiksuoja jūsų pasirinktą ilgio nustatymą

Didinimo žiedas užfiksuoja jūsų pasirinktą ilgio nustatymą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą kirpimo ilgį, tiesiog pasukite didinimo ratuką rankenėlėje, kol bus rodomas pageidaujamas ilgis. Dabar jūsų pasirinktas ilgis bus užfiksuotas ir galėsite koreguoti arba kirpti.

Dvipusis kirptuvas: 32 mm ir 15 mm pusės – formuokite tobulas detales

Dvipusis kirptuvas: 32 mm ir 15 mm pusės – formuokite tobulas detales

Nuimkite reguliuojamo ilgio šukas ir po jomis pamatysite apsukamą koregavimo peiliuką. Vienoje pusėje yra 32 mm visapusiškai pritaikomas kirptuvas. Apsukite jį ir pamatysite 15 mm platų koregavimo peiliuką – jis puikiai tinka plaukams po nosimi arba aplink burną kirpti. Jis kerpa labai arti odos ir ją saugo. Dėl jo mažo dydžio ir kampuotos konstrukcijos galite puikiai matyti, ką darote, – linijos ir detalės atrodys puikiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

77

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

02/03/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Można myć pod wodą

Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

25/12/2016

Polska

Polska

ciekawy i nowoczesny trymer

Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

23/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam trymer

Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

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