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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
BT9290/32
Nutraukta gamyba
Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Ar galiu plauti „Philips“ kirptuvą vandeniu?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?
Ką reiškia ant „Philips“ kirptuvo esantys simboliai?
Kaip pritvirtinti / nuimti „Philips“ kirptuvo priedą?
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