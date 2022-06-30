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  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
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  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
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  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
  • Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula

Nutraukta gamyba

Beard trimmer 9000 PrestigeBarzdos kirptuvas

BT9810/15

4.7
| (137) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula
Dėl įmontuotų metalinių šukų „Philips BT9000 Prestige“ pasižymi neprilygstamu tikslumu ir nuosekliu kirpimu, nepriklausomai nuo spaudimo jėgos.
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„Philips“ geriausias

Didžiausias plieno tikslumas, kad barzda būtų tobula

  • „SteelPrecision“ technologija

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • 3 lygių baterijos indikatorius

Itin tikslus ir tolygus kirpimas

Itin tikslus ir tolygus kirpimas

„Philips“ barzdos kirptuvas „9000 Prestige“ pasižymi visiškai nauja „SteelPrecision“ technologija, kurią sudaro integruotos metalinės šukos ir galingas kirptuvas. Ši sistema nesusilenkia kaip plastikinės šukos, nesvarbu, kiek spaudžiama, todėl kerpama tolygiausiai ir tiksliausiai*.

Puikiai slysta oda ir tolygiai kerpa

Puikiai slysta oda ir tolygiai kerpa

Džiaukitės pačiu tolygiausiu kirpimu. Šis vyrams skirtas barzdos kirptuvas atkartoja veido kontūrus ir yra padengtas antifrikcine danga, todėl lengvai ir patogiai slysta per odą.

Aštrūs metaliniai peiliukai tiksliai skuta netraukiant

Aštrūs metaliniai peiliukai tiksliai skuta netraukiant

Mūsų visiškai metaliniai peiliukai išlieka aštrūs visą naudojimo laiką. Dėl specialios peiliukų geometrijos barzdos kirptuvas „9000 Prestige“ kerpa net storiausius plaukus nepešdamas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

137

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

30/06/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys.

Liuks prietaisas,tylus nepesa barzdos,pries turetas panasus wahl kuris kainavo apie 120€ tai net nera ko lyginti triuksmaz ir barzdos pesimas.Su philips lygindamas barzda jauciuosi kaip vaziuodamas elektriniu automobiliu.

Argumentai už

Labai tylus,niekada nebuvo kad pestu,labai lygiai kerpa.

Argumentai prieš

Kol kas nerandu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas

02/05/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labs bārdas dzenamais

Izvērtējos visus kritērījus, kur viens no galvenajiem ir kvalitāte, par labu rezultāti bija šim modelim. Akumulātors darbojas ļoti labi(ilgi) un lādējas super ātri. Vienīgi divas reizes esmu sagriezies nedaudz.

Argumentai už

Ļoti laba kvalitāte

Argumentai prieš

Augsta cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris

01/11/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super

Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.

Argumentai už

solidna budowa + działanie

Argumentai prieš

cena

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

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