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Nutraukta gamyba
„SteelPrecision“ technologija
„PowerAdapt“ jutiklis
3 lygių baterijos indikatorius
„Philips“ barzdos kirptuvas „9000 Prestige“ pasižymi visiškai nauja „SteelPrecision“ technologija, kurią sudaro integruotos metalinės šukos ir galingas kirptuvas. Ši sistema nesusilenkia kaip plastikinės šukos, nesvarbu, kiek spaudžiama, todėl kerpama tolygiausiai ir tiksliausiai*.
Džiaukitės pačiu tolygiausiu kirpimu. Šis vyrams skirtas barzdos kirptuvas atkartoja veido kontūrus ir yra padengtas antifrikcine danga, todėl lengvai ir patogiai slysta per odą.
Mūsų visiškai metaliniai peiliukai išlieka aštrūs visą naudojimo laiką. Dėl specialios peiliukų geometrijos barzdos kirptuvas „9000 Prestige“ kerpa net storiausius plaukus nepešdamas.
4.7
iš 5
137
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
30/06/2022
Lietuva
Puikus gaminys.
Liuks prietaisas,tylus nepesa barzdos,pries turetas panasus wahl kuris kainavo apie 120€ tai net nera ko lyginti triuksmaz ir barzdos pesimas.Su philips lygindamas barzda jauciuosi kaip vaziuodamas elektriniu automobiliu.
Argumentai už
Labai tylus,niekada nebuvo kad pestu,labai lygiai kerpa.
Argumentai prieš
Kol kas nerandu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas
Liepaja
02/05/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labs bārdas dzenamais
Izvērtējos visus kritērījus, kur viens no galvenajiem ir kvalitāte, par labu rezultāti bija šim modelim. Akumulātors darbojas ļoti labi(ilgi) un lādējas super ātri. Vienīgi divas reizes esmu sagriezies nedaudz.
Argumentai už
Ļoti laba kvalitāte
Argumentai prieš
Augsta cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris
ktoś z większego miasta
01/11/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super
Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.
Argumentai už
solidna budowa + działanie
Argumentai prieš
cena
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Remiantis trečiosios šalies agentūros atliktu objektyviu lygumo testu su vaizdais iš arti pagal kainų klasę