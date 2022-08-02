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Beard trimmer 9000 Prestige Barzdos kirptuvas

Nutraukta gamyba

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Beard trimmer 9000 PrestigeBarzdos kirptuvas

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Barzdos kirptuvas

Nutraukta gamyba

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Maksimaliai išnaudokite gaminį

  • Vaizdo įrašas, kaip naudoti barzdos kirptuvą „9000 Prestige“ ir kaip juo kirpti barzdą
    Vaizdo įrašas, kaip naudoti barzdos kirptuvą „9000 Prestige“ ir kaip juo kirpti barzdą
  • Vaizdo įrašas, kaip valyti, įkrauti ir prižiūrėti barzdos kirptuvą „9000 Prestige“
    Vaizdo įrašas, kaip valyti, įkrauti ir prižiūrėti barzdos kirptuvą „9000 Prestige“

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Vadovai ir dokumentacija

JK atitikties deklaracija - English (US)

  • PDF fail., 142.9 kB
  • 21 October 2025

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 1.2 MB
  • 16 October 2025

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