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„Philips“ Saeco Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė

Nutraukta gamyba

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„Philips“ SaecoEspreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė

CA6700/00

„Philips“ Saeco Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

List of Ingredients - English (US)

  • PDF fail., 151.2 kB
  • 13 March 2026

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF fail., 735.1 kB
  • 13 March 2026

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