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  • Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga
  • Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga
  • Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga
  • Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga

Nutraukta gamyba

„Philips“ SaecoEspreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė

CA6700/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga
Šalinti kalkes espreso kavos aparate ypač svarbu siekiant užtikrinti, kad aparatas veiktų nepriekaištingai. Ši speciali espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė pašalina kalkes ir apsaugo nuo rūdijimo, taigi jūsų aparatas bus apsaugotas ir veiks ilgiau.
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„GranAroma Deluxe“

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„Xelsis Deluxe“

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Prailgina aparato veikimo laiką

Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga

  • 1 nuosėdų šalinimo ciklas

  • 250 ml

  • mažina kalkių nuosėdas

Bėgant laikui kavos skonis lieka toks pats kaip geriant pirmą puodelį

Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą

Užtikrina, kad kavos temperatūra būtų tinkama geriausiam skoniui

Kalkių šalinimo priemonė šalina iš vandens kontūro kalkių nuosėdas, kurios absorbuoja kaitintuvo šilumą ir taip sumažina kavos temperatūrą.

Išskirtinė formulė saugiam ir švelniam kalkių šalinimui

Išskirtinė „Philips Saeco“ espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonės formulė – kruopštus kalkių valymas nepažeidžiant trapių aparato viduje esančių dalių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/01/2019

Україна

Україна

Хорошо чистит

Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

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