30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
1 nuosėdų šalinimo ciklas
250 ml
mažina kalkių nuosėdas
Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą
Kalkių šalinimo priemonė šalina iš vandens kontūro kalkių nuosėdas, kurios absorbuoja kaitintuvo šilumą ir taip sumažina kavos temperatūrą.
Išskirtinė „Philips Saeco“ espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonės formulė – kruopštus kalkių valymas nepažeidžiant trapių aparato viduje esančių dalių.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
dobs
07/01/2019
Україна
Хорошо чистит
Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини