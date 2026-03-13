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Saeco Kavos aliejaus šalinimo tabletės

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SaecoKavos aliejaus šalinimo tabletės

CA6704/60

Saeco Kavos aliejaus šalinimo tabletės

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

  • PDF fail., 151.4 kB
  • 13 March 2026

„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės efektyviai pašalina kavos aliejų ir riebalus espreso kavos aparatų virimo įrenginyje.

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

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