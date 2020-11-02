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  • Tikra itališka espreso kava
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  • Tikra itališka espreso kava
  • Tikra itališka espreso kava
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  • Tikra itališka espreso kava

Nutraukta gamyba

SaecoKavos aliejaus šalinimo tabletės

CA6704/60

3.5
| (18) Atsiliepimai
Tikra itališka espreso kava
„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės efektyviai pašalina kavos aliejų ir riebalus espreso kavos aparatų virimo įrenginyje.
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Suderinami produktai
4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4341/51

4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4343/51

4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4346/71

„Philips” espreso aparatas

„Philips” espreso aparatas
„Panarello 800” | Juoda | 2 kavos gėrimai

EP0820/00

800 serija

800 serija
Visiškai automatinis espreso aparatas

EP0824/00

„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6680/00

„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6685/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8780/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8785/00

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6480/00

Palaiko „Saeco“ virimo įrenginio švarą

Tikra itališka espreso kava

  • „Saeco“ espreso kavos aparatams

  • 6 naudojimų

  • Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

  • naudojant kartą per mėnesį

Apsaugo espreso kavos aparatus, kad neužsikimštų kavos likučiais

„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui veikti nepriekaištingai.

Nuolatinis valymas – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Pailginkite savo espreso kavos ruošimo aparato eksploatavimo trukmę ir išnaudokite visas jo galimybes. Kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą, valykite aparatą kas mėnesį arba paruošę 500 puodelių kavos.

Kava išlieka skani ilgą laiką

Kava išlieka skani ilgą laiką

Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

18

Atsiliepimai

4
3

02/11/2020

Polska

Polska

Łatwa obsługa,pyszna kawa.

Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10

28/03/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Tabletki odtłuszczające CA6704/60

Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10

23/03/2020

Polska

Polska

Super ekspres, pyszna kawa

Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10

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