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Nutraukta gamyba
CA6704/60
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
„Saeco“ espreso kavos aparatams
6 naudojimų
Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė
naudojant kartą per mėnesį
„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui veikti nepriekaištingai.
Pailginkite savo espreso kavos ruošimo aparato eksploatavimo trukmę ir išnaudokite visas jo galimybes. Kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą, valykite aparatą kas mėnesį arba paruošę 500 puodelių kavos.
Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.
3.5
iš 5
18
Atsiliepimai
Asia 1
02/11/2020
Polska
Łatwa obsługa,pyszna kawa.
Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10
kristofero
28/03/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Tabletki odtłuszczające CA6704/60
Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Linda555
23/03/2020
Polska
Super ekspres, pyszna kawa
Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Tabletki odtłuszczające CA6704/10