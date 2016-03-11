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  • Tikra itališka espreso kava
  • Tikra itališka espreso kava
  • Tikra itališka espreso kava
  • Tikra itališka espreso kava
  • Tikra itališka espreso kava
  • Tikra itališka espreso kava

Nutraukta gamyba

„Philips“ SaecoKavos aliejaus šalinimo tabletės

CA6704/99

1
| (1) Apžvalga
Tikra itališka espreso kava
„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės efektyviai pašalina kavos aliejų ir riebalus espreso kavos aparatų virimo įrenginyje.
Peržiūrėti visas naudas

Palaiko „Saeco“ virimo įrenginio švarą

Tikra itališka espreso kava

  • Naudojant kartą per mėnesį

  • 10 naudojimų

  • Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

  • naudojant kartą per mėnesį

Apsaugo espreso kavos aparatus, kad neužsikimštų kavos likučiais

„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui veikti nepriekaištingai.

Nuolatinis valymas – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Pailginkite savo espreso kavos ruošimo aparato eksploatavimo trukmę ir išnaudokite visas jo galimybes. Kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą, valykite aparatą kas mėnesį arba paruošę 500 puodelių kavos.

Kava išlieka skani ilgą laiką

Kava išlieka skani ilgą laiką

Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

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