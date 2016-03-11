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Nutraukta gamyba
CA6704/99
Naudojant kartą per mėnesį
10 naudojimų
Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė
naudojant kartą per mėnesį
„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui veikti nepriekaištingai.
Pailginkite savo espreso kavos ruošimo aparato eksploatavimo trukmę ir išnaudokite visas jo galimybes. Kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą, valykite aparatą kas mėnesį arba paruošę 500 puodelių kavos.
Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/99 Таблетки за обезмасляване