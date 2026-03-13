Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Kava
Visos serijos
„Philips“ Saeco Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Nutraukta gamyba
Palaikymas
CA6704/99
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)
Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti