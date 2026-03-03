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Nutraukta gamyba

Priežiūros rinkinys

CA6706/10

Pailginkite aparato veikimo laiką
Naudodamiesi šiuo priežiūros rinkiniu, apsaugosite savo visiškai automatinį espreso kavos aparatą, kad nesugestų – jis bus švarus ir puikiai veiks. Rinkinys skirtas užtikrinti, kad jūsų prietaisas veiktų nepriekaištingai
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Gaminkite geresnio skonio kavą

Pailginkite aparato veikimo laiką

  • Tas pats kaip CA6706/00

  • Visas apsauginis komplektas

  • 2x priemonės nuo kalkių ir 2x filtrai

  • 6 x aliejaus šalin. priemon. ir tepal.

Švaresnis vanduo – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Švaresnis vanduo – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Vandens filtras pailgina jūsų espreso kavos virimo aparato eksploatavimo trukmę ir garantuoja, kad skania kava galėsite mėgautis ilgiau.

Nepriekaištingas vandens sistemų nuosėdų šalinimas

Nepriekaištingas vandens sistemų nuosėdų šalinimas

„Philips Saeco“ kalkių šalinimo priemonė nepriekaištingai pašalina kalkių nuosėdas iš visų espreso kavos virimo aparato vandens sistemų.

BRITA INTENZA+ filtruotas vanduo – aromatingesnė kava

Techninės savybės

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