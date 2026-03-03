30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
CA6706/10
Tas pats kaip CA6706/00
Visas apsauginis komplektas
2x priemonės nuo kalkių ir 2x filtrai
6 x aliejaus šalin. priemon. ir tepal.
Vandens filtras pailgina jūsų espreso kavos virimo aparato eksploatavimo trukmę ir garantuoja, kad skania kava galėsite mėgautis ilgiau.
„Philips Saeco“ kalkių šalinimo priemonė nepriekaištingai pašalina kalkių nuosėdas iš visų espreso kavos virimo aparato vandens sistemų.
Atsiliepimai