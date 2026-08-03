GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Priežiūros rinkinys

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Priežiūros rinkinys

CA6706/10

Priežiūros rinkinys

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Naudodamiesi šiuo priežiūros rinkiniu, apsaugosite savo visiškai automatinį espreso kavos aparatą, kad nesugestų – jis bus švarus ir puikiai veiks. Rinkinys skirtas užtikrinti, kad jūsų prietaisas veiktų nepriekaištingai

  • PDF fail.
  • 3 August 2026

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti