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CA6706/10
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Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Naudodamiesi šiuo priežiūros rinkiniu, apsaugosite savo visiškai automatinį espreso kavos aparatą, kad nesugestų – jis bus švarus ir puikiai veiks. Rinkinys skirtas užtikrinti, kad jūsų prietaisas veiktų nepriekaištingai
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