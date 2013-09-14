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  • Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui
  • Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui
  • Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui
  • Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui

Nutraukta gamyba

„Philips“ SaecoKapučino įrenginys (pieno putų plakiklis)

CA6801/00

4

| (2) Atsiliepimai

Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui

Pritaikykite savo „Saeco Espresso“ aparatą naudoti automatiškai pieno putų plakikliu CA6801/00 išplaktą pieną!

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Automatinis pieno putų plakiklis espreso aparatams

Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui

  • „Saeco“ espreso kavos aparatams

Automatinis ir puikus pieno plakiklis

Dėl naujojo pieno putų plakiklio „Saeco“ espreso kavos aparate namus galite paversti kavos namais! Jis tiesiog išsiurbia pieną iš ąsočio / pakuotės, sumaišo su oru ir pateikia pieno putą puodelyje. Jums belieka pridėti puikaus espreso skonio ir mėgautis kapučino ar late makiato!

Naujas ergonomiškas dizainas

Paprasčiau naudoti.

Nėra mažų valomų dalių

Jį ne tik lengva naudoti, jis tiesiog nesukelia jokių rūpesčių. Suplakę pieno putą tiesiog išardykite jį ir įdėkite į indų plovimo mašiną!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

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