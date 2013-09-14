30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
CA6801/00
Originalus itališkas pieno putų plakiklis „Saeco“ aparatui
Pritaikykite savo „Saeco Espresso“ aparatą naudoti automatiškai pieno putų plakikliu CA6801/00 išplaktą pieną!
„Saeco“ espreso kavos aparatams
Dėl naujojo pieno putų plakiklio „Saeco“ espreso kavos aparate namus galite paversti kavos namais! Jis tiesiog išsiurbia pieną iš ąsočio / pakuotės, sumaišo su oru ir pateikia pieno putą puodelyje. Jums belieka pridėti puikaus espreso skonio ir mėgautis kapučino ar late makiato!
Paprasčiau naudoti.
Jį ne tik lengva naudoti, jis tiesiog nesukelia jokių rūpesčių. Suplakę pieno putą tiesiog išardykite jį ir įdėkite į indų plovimo mašiną!
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)