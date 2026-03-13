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„Philips“ Saeco Kapučino įrenginys (pieno putų plakiklis)

Nutraukta gamyba

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„Philips“ SaecoKapučino įrenginys (pieno putų plakiklis)

CA6801/00

„Philips“ Saeco Kapučino įrenginys (pieno putų plakiklis)

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Cappuccinatore (milk frother) CA6801/00

  • PDF fail., 1 MB
  • 13 March 2026

Pritaikykite savo „Saeco Espresso“ aparatą naudoti automatiškai pieno putų plakikliu CA6801/00 išplaktą pieną!

  • PDF fail.
  • 18 September 2026

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