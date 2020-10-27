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Nutraukta gamyba
CA6802/00
„Saeco“ espreso kavos aparatams
„Saeco“ pieno vamzdelių rinkinį galima plauti indaplovėje. Tokiu būdu jūsų kavos aparatas bus visuomet paruoštas naudoti ir gaminti puikius kavos su pienu gėrimus.
Tiesiog vykdykite nurodymus ir nesunkiai pakeisite pieno vamzdelius ir termoso ar pieno putų plakiklio jungtis. Šis rinkinys dera su „Saeco“ kavos aparatais su termosu ir pieno putų plakikliu
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